-Müslüman Kardeşler başarı elde etti KAHİRE (A.A) - 08.12.2011 - Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek rejiminin ardından yapılan ilk özgür ve demokratik seçimlerin ilk aşamasının galibi olan Müslüman Kardeşler Örgütü'nün kurduğu Hürriyet ve Adalet Partisi, Halk Meclisi'nin üçte birini dolduracak olan bağımsızlar ve bireysel adaylar seçiminde, başarı elde ettiğini savundu. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre, Hürriyet ve Adalet Partisi, bağımsız ve bireysel adaylar için yapılan seçimin ilk aşamasında belirlenecek olan 56 sandalyeden 36'sını kazandığını duyurdu. Hürriyet ve Adalet Partisi seçimin ilk aşamasında yüzde 36.6 oy alarak birinci parti olmuştu. Partiler yarışında yüzde 24.4 oy alarak seçimlerden ikinci parti olarak çıkma başarısını gösteren Selefi Nur Partisi ise birinci bölgeye ayrılan bağımsız ve bireysel aday kotasındaki 56 sandalyeden en az 5'ini kazandığını öne sürdü. Bağımsız ve bireysel adaylar için yapılan seçimlerin resmi sonuçlarının birkaç gün içerisinde açıklanacağı öğrenilirken, parti seçimlerinden yüzde 14'e yakın oy alarak üçüncü olarak çıkan Liberal Mısır İttifakı'nın, bağımsız adaylar yarışında ne kadar sandalye kazandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Liberal Mısır İttifakı'nın lideri pozisyonundaki Liberal Parti Genel Başkanı Necip Saviris, seçimlerin ikinci ve üçüncü aşamasında oylarını arttırarak yüzde 25 seviyesine ulaşacaklarını ileri sürdü. Mısır'da ülke parlamentosunun alt kanadı olan Halk Meclisi'nin 508 üyesi bulunuyor. Seçim sistemine göre 498 üye seçimlerle belirlenirken 10 üye iktidarda bulunan Yüksek Askeri Konsey tarafından direkt Halk Meclisi'ne gönderilecek. Seçimle Halk Meclisi'ne girecek olan 498 üyenin üçte ikisi siyasi parti adaylarından dar bölge nispi temsil sistemine göre belirleniyor. Sistem gereğince Halk Meclisi'nin üçte biri bağımsız ve bireysel adaylara ayrılmış durumda. Bağımsızlar seçiminde ilk turda o bölgedeki oyların yüzde 50'sini alan aday, doğrudan meclise girmeye hak kazanıyor. Yüzde 50 oranına erişemeyen bağımsız adaylar arasında ikinci tur seçim yapılıyor. İlk turda en fazla oy alan iki adayın katıldığı ikinci tur, en fazla oyu alan adaya Halk Meclisi'ne girme hakkı kazandırıyor. Mısır'da siyasi partiler Halk Meclisi'nde temsil oranlarını yükseltebilmek amacı ile bağımsız ve bireysel aday kotasına da ilgi gösteriyor. Birçok parti üyelerini veya kendine yakın isimleri bağımsız aday olarak gösteriyor.