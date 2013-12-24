Müslüman Kardeşler açlık grevine başladı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Tora Hapishanesi'nde, aralarında Müslüman Kardeşler'in üst düzey yetkililerinin de aralarında bulunduğu 450’den fazla tutuklu açlık grevine başladı.

Müslüman Kardeşler'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, hapishanedeki koşulları protesto eden 463 tutuklunun eylemleriyle “insanlık dışı tutukluluk koşullarına” dikkat çekmek istedikleri belirtildi.

Bu tutuklulardan çoğunun yakınlarını görmelerine izin verilmediği, hukuki danışmanlık ve tıbbi yardım alamadıkları ifade edildi. Ayrıca “aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan hücrelerde kaldıkları” belirtildi.

Açlık grevine katılanlar arasında Müslüman Kardeşler’in başkan yardımcısı Hayrat eş-Şatır, Hürriyet ve Adalet Partisi Başkan Yardımcısı Isam el-Aryan, Genel Sekreter Muhammed el-Biltaci ve görevinden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin güvenlik danışmanı İsam el-Haddad'ın da bulunduğu açıklandı. Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Badi ve Muhammed Mursi'nin de eyleme katılıp katılmayacağı bilinmiyor.

Eski Mısır Cumhurbaikanı Mursi, haziran ayı başındaki protesto gösterilerinden sonra askeri darbeyle devrilmiş ve tutuklanmıştı. Ordu yönetimi bir geçiş hükümeti kurarak, Mursi'nin destrekçisi olan Müslüman Kardeşler'e yönelik sert bir tutum takınmıştı. Ağustos ayı ortasında Mursi taraftarlarının kaldığı iki protesto kampının askeri yönetim tarafından boşaltılması sırasında çıkan olaylarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Mursi için kasım ayından bu yana yargı süreci başlamış durumda. Devrik cumhurbaşkanı üç ayrı suçtan yargılanıyor. Mursi, 2012 yılında Kahire'deki cumhurbaşkanlığı binası önünde yedi göstericinin öldürülmesine teşvik etmekle suçlanıyor. Ayrıca, 2011 yılında hapisten kaçmak, casusluk ve terör eylemleri hazırlığı gibi suçlamalar yöneltiliyor.