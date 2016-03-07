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Dünya

"Müslüman kadınlar da 4 kişiyle evlenebilsin"

Hindistan'da bir hakim, kadınların da 4 kişiyle evlenebilmesi gerektiğini savundu

07 Mart 2016 20:20

Hindistan'ın Kerala eyaletinin yüksek hakimlerinden Kemal Paşa, Müslüman kadınların da 4 kişiyle evlenebilmesi gerektiğini savundu.

Sol'un Hindustan Times'tan aktardığı habere göre, "ayrıcalığın" yalnızca erkeklere verilmemesi gerektiğini söyleyen hakim, Müslümanlara sağlanan ayrıcalıkların kadınlara karşı olduğunu da belirtti.

"İslam liderlerinin erkek egemenliğini sağladığını" söyleyen hakim, bu "tek yönlülüğün" giderilmesi gerektiğini söyledi.

Hakim, Müslümanlara uygulanan yasaların "eşitliği engellediğini" ve kadınların mülkiyet dahil olmak üzere pek çok konudaki haklarını "ortadan kaldırdığını" belirtti.

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