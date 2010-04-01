Müslüman İngiliz öğrencilerinin bilgileri CIA'de

T24 - İngiliz Independent gazetesi, geçen yıl sonunda ABD'nin Detroit kentine giden yolcu uçağına yönelik saldırı girişiminin ardından, yaklaşık bin Müslüman İngiliz öğrencinin özel yaşamlarına dair bilgilerin Amerikan istihbarat birimleriyle paylaşıldığını yazdı.



Gazetenin manşetten duyurduğu haberde, gelişmenin aşırılık yanlısı eylemlerle ilgisi olmayan, ancak polis tarafından hedef alınan Müslüman grup ve öğrencileri öfkelendirdiği kaydedildi.



"Öğrenciler şimdi isimlerinin uluslararası terör izleme listelerinde yer almasından korkuyor" diyen Independent, şu ana kadar 50'den fazla öğrencinin evinde polis tarafından ziyaret edildiğini, ancak kimsenin tutuklanmadığını bildirdi.



Gazete, Müslüman öğrencilerle ilgili bu bilgi paylaşımının, polisin masum insanların bilgilerini nasıl kullandığını ve İngiliz gizli servislerinin Müslüman öğrencilere yaklaşım tarzına yönelik kaygıları yeniden gündeme getirdiğini yazdı.



Haberde ayrıca, bu hafta bir grup İngiliz milletvekilinin, hükümetin terörle mücadele programının ülkedeki Müslümanları yabancılaştırdığını ve ilişkileri zayıflattığını savunduğu hatırlatıldı.



ABD'ye giden bir yolcu uçağına geçen yıl sonunda saldırı girişiminde bulunan Nijeryalı Ömer Faruk Abdülmuttalib'in, Londra'da bir dönem öğrencilik yaptığı ortaya çıkmıştı.





