T24 LogoT24 Logo
Dünya

Müslüman İngiliz öğrencilerinin bilgileri CIA'de

İngiliz Independent gazetesi, yaklaşık bin Müslüman İngiliz öğrencinin özel yaşamlarına dair bilgilerin Amerikan istihbarat birimleriyle paylaşıldığını yazdı.

01 Nisan 2010 03:00

T24 - İngiliz Independent gazetesi, geçen yıl sonunda ABD'nin Detroit kentine giden yolcu uçağına yönelik saldırı girişiminin ardından, yaklaşık bin Müslüman İngiliz öğrencinin özel yaşamlarına dair bilgilerin Amerikan istihbarat birimleriyle paylaşıldığını yazdı.

Gazetenin manşetten duyurduğu haberde, gelişmenin aşırılık yanlısı eylemlerle ilgisi olmayan, ancak polis tarafından hedef alınan Müslüman grup ve öğrencileri öfkelendirdiği kaydedildi.

"Öğrenciler şimdi isimlerinin uluslararası terör izleme listelerinde yer almasından korkuyor" diyen Independent, şu ana kadar 50'den fazla öğrencinin evinde polis tarafından ziyaret edildiğini, ancak kimsenin tutuklanmadığını bildirdi.

Gazete, Müslüman öğrencilerle ilgili bu bilgi paylaşımının, polisin masum insanların bilgilerini nasıl kullandığını ve İngiliz gizli servislerinin Müslüman öğrencilere yaklaşım tarzına yönelik kaygıları yeniden gündeme getirdiğini yazdı.

Haberde ayrıca, bu hafta bir grup İngiliz milletvekilinin, hükümetin terörle mücadele programının ülkedeki Müslümanları yabancılaştırdığını ve ilişkileri zayıflattığını savunduğu hatırlatıldı.

ABD'ye giden bir yolcu uçağına geçen yıl sonunda saldırı girişiminde bulunan Nijeryalı Ömer Faruk Abdülmuttalib'in, Londra'da bir dönem öğrencilik yaptığı ortaya çıkmıştı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24