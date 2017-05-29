Müslüman gençleri savunurken ölenler için 600 bin dolar toplandı

Irkçı saldırıya uğrayan Müslüman gençleri savunurken hayatını kaybeden iki Amerikalının aileleri için 600 bin dolar (yaklaşık 2,2 milyon Türk Lirası) toplandı.

Cuma günü ABD'nin Oregon Eyaleti'ndeki Portland şehrinde bir trende, biri başörtülü iki Müslüman genç kız sözlü saldırıya uğramış, genç kızları savunurken Taliesin Myrddin Namkai-Meche ve Ricky John Best öldürülmüştü. Saldırıda Micah David-Cole Fletcher da ağır yaralanmıştı.

Şüpheli Jeremy Joseph Christian, daha sonra gözaltına alındı.

35 yaşındaki şüpheli cinayet, adam öldürmeye teşebbüs, tehdit ve silah taşıma suçlamalarıyla Salı günü hakim karşısına çıkarılacak.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırı sırasında "Bütün Müslümanlar ölmeli" dediği iddia edilen Christian'a nefret suçu yöneltilip yöneltilmeyeceği konusunda açıklama yapmadı.

21 yaşındaki Fletcher'ın boynuna aldığı bıçak yarası nedeniyle hastanede tedavisi devam ediyor. Annesi bıçağın şahdamarının "bir milimetre" yakınından geçtiğini söyledi.

'Kahraman' ilan edildiler

Üç Amerikalı yaşadıkları yerde "kahraman" ilan edildi.

Arkadaşıyla birlikte sözlü saldırıya uğrayan Müslüman gençlerden 16 yaşındaki Destinee Mangum, yerel KPTV kanalına yaptığı açıklamada "Hayatını benim için tehlikeye atan insanlara teşekkür etmek istiyorum, çünkü beni tanımıyorlardı bile. Ben ve arkadaşım ve dış görünüşümüz yüzünden hayatlarını kaybettiler" dedi.

Namkai-Meche ve Best'i anmak için yaklaşık bin kişi Cumartesi akşamı bir araya geldi.

Sosyal medyada da hayatını kaybeden iki Amerikalı için başsağlığı mesajları yayımlandı.

23 yaşındaki Namkai-Meche, üniversiteden ekonomi alanında yeni mezun olmuştu. Dört çocuk babası 53 yaşındaki Best ise eski bir ordu mensubuydu.

ABD Başkanı Donald Trump olayla ilgili henüz yorum yapmadı.