Müslüman futbolcular İngiliz futbolunu değiştiriyor

BBC, İngiltere'de futbol takımlarında sayıları artan Müslüman oyuncuların ülkenin futbol kültürünü değiştirmeye başladığını yazdı. Newcastle United'da oynarken futbolcu Demba Ba'nın attığı golün ardından Senegalli oyuncu Papiss Cisse ile diz çökerek dua ettiğini yazan BBC, premiyer lig oyuncularına verilen bir şişe şampanya ödülünün de İslam'da alkol yasak olduğu için kalıdırıldığını belirtti. Habere göre, İngiltere'de bazı kulüpler Ramazan ayında oruç tutmak isteyen oyuncular için çözüm bulmaya çalışıyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan haber şöyle:

Premiyer lig 1992 yılında başlatıldığında, ligde Müslüman olduğu bilinen tek bir futbolcu vardı: Tottenham'ın İspanyol oyuncusu Nayim.

İngiltere liginin bu en üst düzeyinde şu anda 40 Müslüman oyuncu var ve bu futbolcuları, oyunun kültürünü ciddi bir şekilde değiştiriyor.

5 Şubat 2012 tarihinde Newcastle United'ın Aston Villa ile yaptığı maç Müslüman oyuncuların premiyer lig kültürüne etkisini göstermek için önemli bir gösterge oldu.

30 dakika sonra Demba Ba'nın attığı golün ardından Ba ve Senegalli oyuncu Papiss Cisse korner bayrağının yanına gidip diz çökerek dua etti.

Müslüman oyuncuların sayısındaki artış, futbolun uluslararasılaşmasıyla doğrudan bağlantılı.

Premiyer lig takımları, yetenekli oyuncu arayışlarını daha da coğrafyaya yaymaya başladıkça, farklı kültürlerden gelen oyuncu sayısında da artış yaşandı.

Batı Afrika'nın ücra yerlerinden ve zorlu Paris banliyölerinden gelen futbolcular dünya yıldızı olmaya başladılar.

İngiliz kulüpleriyle oynadıkça para ve ne kavuşan bu oyuncular kültürel kimliklerinin derinliklerine nüfuz etmiş inançlarını koruyorlar.

Geçen yıl Newcastle'dan ayrılarak Chelsea ile sözleşme imzalayan Ba gibi yetenekli oyuncular, dini inançlarının kendileri için çok önemli olduğunu söylediklerinde, kulüpler onları dinlememezlik yapamıyor.

Kulüp yöneticilerinde de Müslüman oyuncuların ihtiyaçlarını anlayıp karşılamaya dönük ciddi bir istek söz konusu.

Müslüman oyunculara helal yiyecekler, ayrı duş alma imkânı ve ibadet etme zamanı sağlanıyor.

Şimdiye kadar, maçlarda öne çıkan Premiyer lig oyuncularına bir şişe şampanya veriliyordu.

Fakat, Müslümanlar için alkol yasak olduğundan Manchester City oyuncusu Yaya Toure kendisine verilen bu ödülü reddetmişti.

Böylece dikkatlerini bu noktaya yönelten kulüpler şampanya ödülünü kaldırıp, başarılı oyunculara yadigar olarak saklayabilecekleri hediyeler vermeye başladılar.

Zorlu ay: Ramazan

Fakat kulüpler için en büyük risk Ramazan ayı.

Yaklaşık 18 saat boyunca bir şey yemeyen ve içmeyen oyuncuların zorlu Premiyer Lig maçlarında en üst düzeyde performans göstermeleri nasıl beklenebilir?

Her gün oruç tutmakta ısrarcı olan bazı oyuncular var.

Bazıları ise idman gününde oruç tutarken maç gününde tutmuyor.

Kulüpler oyunculara karşı bazı ödünler vererek çözüm bulmaya çalışıyor.

Ancak Ramazan ayının Premiyer Lig kulüpleri ve oyuncular için kolay bir dönem olduğu söylenemez.

27 yaşındaki Arsenal'li futbolcu Ebu Diabi, "Arsenal benim oruç tutmamamı tercih ederdi. Fakat bunun benim için özel bir an olduğunu anlıyorlar ve durumumu iyileştirmek için adımlar atıyorlar."

28 yaşındaki Ba da, yöneticilerle bazı sorunları olduğunu kabul ediyor ancak Ramazan konusunda kararlı olduğunu söylüyor.

Ba, "Her zaman, bu durumdan memnun olmayan bazı yöneticilerim oldu. Ben de, "Bakın, ben bunu yapacağım. Eğer performansım hala iyiyse o zaman oynamaya devam ederim. Kötü performans gösterirsem ise beni oynatmazsınız." diyor.

Stoke City'nin eski oyuncusu 33 yaşındaki Mamady Sidibe ise görüşünü şöyle özetliyor: "Maç günü oruç tutan ve iyi oynayan futbolcular varsa bir sorun yok. Ben maç günü oruç tutmuyorum ve bu konuda insanlara bahane vermek istemiyorum."