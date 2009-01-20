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Dünya

Müslüman dünyayı daha iyi anlaması bekleniyor

20 Ocak 2009 02:00

ABD'de bugün yapılacak yemin töreniyle 44'üncü başkan olarak resmen göreve başlayacak Barack Obama'nın çocukluğunda birkaç yılını geçirdiği Endonezya'da, Obama'nın Müslüman dünyayı daha iyi anlaması ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmesi umuluyor.

Obama'nın Amerikalı annesi Ann Dunham, Kenyalı babasından ayrılmasından sonra Müslüman bir Endonezyalı ile evlendi. Bu evliliğin ardından Obama 4 yıl süreyle annesiyle beraber Endonezya'da yaşadı.


Obama başkan seçildiğinde Kenya'daki akrabaları böyle coşmuştu

Endonezya'da basın-yayın organları, seçim kampanyasında değişim ve umut sloganlarıyla öne çıkan, ülkesinin ilk siyahi başkanı olmasının yanı sıra babasının Müslüman olması dolayısıyla da bir başka ilki barındıran Obama'nın eski okulu, yaşadığı ev, halkın kendisinden beklentilerine ilişkin haberlerle dolu.

Başkent Cakarta'daki İstiklal Camii önünde konuşan 60 yaşındaki Muhammed Şuhaymi, Obama için, "Belki Endonezya'da yaşamış olduğu için bizi destekler. İzleyeceği güvenlik politikasının daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Cakarta'daki ünlü bir otelde ABD'deki yemin töreni nedeniyle kutlama töreni düzenlenmesine yardım eden ve internette Obama ile ilgili bir sitenin kurucusu olan Enda Nasution da Obama'nın yönetimi almasıyla birlikte dünyada değişim umudu taşıdığını söyledi.

Edonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, Obama'ya büyük desteğin dünyayı dönüştürebileceğini ifade ederek, Obama'nın yemin etmesinin öncesinde İsrail'in Gazze'den çekilme taahhüdüne işaret etti.

Kalla, Obama'nın Orta Doğu ve dünyanın diğer bölgelerinde barış sağlayabileceği umudunu dile getirdi.

ABD'nin George Bush döneminde başlattığı "terörle savaşında" önde gelen müttefiklerinden olan, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi Endonezya'da, Bush'un başta Orta Doğu'ya ilişkin olmak üzere çoğu politikaları halk tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Endonezya'ya taşındıklarında 6 yaşında olan Obama'nın Cakarta'da bir Katolik okuluna gittiği, daha sonra da bir devlet ilkokuluna devam ettiği belirtiliyor.

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