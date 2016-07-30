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Dünya

Müslüman din adamları Fransa'da bir rahibi öldüren IŞİD'linin cenazesini reddetti

"Bu adamın yaptığı günahtır, artık bizim toplumumuzun bir parçası sayılamaz”

30 Temmuz 2016 20:12

Fransa’da Müslüman din adamları, bir rahibi öldüren IŞİD üyesinin cenazesini reddetti.

19 yaşındaki Adel Kermiche adlı IŞİD’li, Fransa’nın kuzeyindeki Saint-Etienne-du-Rouvray kentinde ayine hazırlanan Katolik rahip Jacques Hamel’i öldürmüştü. Le Parisien gazetesine konuşan kentin Müslüman kültür derneği başkanı ve imam Mohammed Karabila, “İslam’ı bu kişiyle lekelemeyeceğiz. Cesedin hazırlanmasına veya defin işlemine katılmayacağız” dedi.

Sky News’un haberine göre kentteki Müslümanlar da bu kararı destekliyor. 25 yaşındaki Khalid el Amrani, “Bu adamın yaptığı günahtır. Artık bizim toplumumuzun bir parçası sayılamaz” diye konuştu. 

Kermiche’in kente defnedilip defnedilemeyeceğine belediye karar verecek. Rahip Hamel’in cenaze töreni ise salı günü yapılacak.

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