Müslüman aydın ve yazarlardan Gezi davası açıklaması: Bu insanların ölümü zindanda bekleme zulmüne maruz bırakılmasını onaylamıyor ve itiraz ediyoruz

Gezi Parkı Davası'nda verilen hapis cezalarının ardından, karara tepki gösteren bazı Müslüman aydın ve yazarlar kamuoyuna çağrıda bulundu. Açıklamada, "28 Şubat sürecinde 'brifinglenmiş' hâkimlerin verdikleri kararlar ile bugün, atanmış hâkimlerin verdikleri kararlar arasında bir fark görmüyor ve itiraz ediyoruz" denildi.
23 aydın ve yazarın imzasının yer aldığı çağrıda, "25 Nisan 2022'de hukukun çiğnendiği, vicdanların kanatıldığı bir 'karar' duyuruldu. Gezi davasıyla yargılanan Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18'er yıl hapis cezası verildi. Kararın bir mahkeme tarafından, görünüşte 'usule uygun' şekilde verilmiş olması, bizleri bu karara itirazdan alıkoyucu değildir" denildi.
Çağrı metninde şu ifadelere yer verildi:
Dün, 28 Şubat sürecinde “birifinglenmiş” hâkimlerin verdikleri kararlar ile bugün, atanmış hâkimlerin verdikleri kararlar arasında bir fark görmüyor ve itiraz ediyoruz. Dün, düzmece isnatlar ve delillerle mahkûm edilip hâlâ zindanlarda yaşlandırılmakta olan “28 Şubat mahkûmları” mağdurlarına bugün, “Gezi mahkûmları” gibi yeni mağdurlar eklenmesini, bu insanların ölümü zindanda bekleme zulmüne maruz bırakılmasını onaylamıyor ve itiraz ediyoruz.
Dün, özgür irademizle, bizim neyi giyip giymeyeceğimize karar verme hakkını kendinde gören silahlı-silahsız güç odakları, beşli çeteler ve iktidarlarını reddederek bireysel haklarımızı savunduğumuz gibi bugün, içerisinde yaşadığımız şehir ve coğrafyalarda bize rağmen doğa cinayetleri işlemek isteyen ve toplumun itirazına rağmen vahşi ve emtia pazarına uyarlı bir şehirleşmeyi dayatan yeni güç odakları, beşli çeteler ve siyasilere karşı çıkıyor ve itiraz ediyoruz.
Dün, Kemalist ulusalcıların toplumun bir kesimini diğeri karşısında ötekileştirip “yeni suç ve suçlular” üretmek istemesi gibi bugün de aynı şekilde dünün ötekileştirilenlerinin temsilcisi oldukları iddiasındakilerin eliyle “yeni suç ve suçlular” ihdas edilerek bir hınç ve intikam kültürü oluşturulmasını doğru bulmuyor ve itiraz ediyoruz. Bu hukuksuz dava ve temelsiz karar vesilesiyle; halkın oylarıyla bir emaneti yüklenen ve asıl değil vekil konumunda olanların kendilerini halkın “efendileri” zannederek yaptıkları veya söyledikleri haksız ve adaletsiz her türlü etiketleme, ötekileştirme, intikam, nefret söylem ve dilini kabul etmiyor ve itiraz ediyoruz"
İmzacı isimler şöyle:
Fatma Akdokur
Aynur Aktaş
Ümit Aktaş
Ayetullah Aşiti
Kadir Bal
Mehmet Ali Başaran
Fatma Bostan Ünsal
İlyas Buzgan
Mehmet Ali Deveci
Gülsüm Ekinci
İhsan Eliaçık
Bülent Şahin Erdeğer
Nurten Ertuğrul
Kazım Güleçyüz
Rabia Küçükkaya
Faysal Mahmutoğlu
İslam Özkan
Nuriye Özsoy
Enes Atila Pay
Berrin Sönmez
Fatma Yavuz
Metin Yılmaz
Mustafa Yürekli
TIKLAYIN | Gezi davasında karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; 7 kişiye 18 yıl hapis ve tutuklama!
Ne olmuştu?
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için yaptırım prosedürünü başlatmasına yol açan Gezi davasında karar açıklandı. 1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.