Müslüm Gürses'in gömleği ve yüzüğü açık artırmayla satıldı

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın 9.Yılın En İyileri Ödül Töreni önceki akşam düzenlendi. Gecede, açık artırmaya çıkan Müslüm Gürses'in gömleği ve zümrüt taşlı yüzüğü satıldı. Gömleği 10 bin lira ödeyen şarkıcı Demet Akalın satın aldı. Açık artırmada şarkıcı Ferman Toprak 23 bin lira ödeyerek imzalı afişin ve yüzüğün sahibi oldu.

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın her yıl düzenlediği ödül töreni sahiplerini buldu.

İlk açık artırma Müslüm Gürses'in sağlığında sık sık giydiği ve çok sevdiği gömleği için yapıldı. Demet Akalın Gürses'in gömleğini açık artırmada 10 bin lira ödeyerek satın aldı.

İkinci açık artırma ise özel tasarımlı pırlanta ve zümrüt taşlarla süslü altın yüzükle, Müslüm filminin oyuncuları tarafından imzalanmış özel afiş için yapıldı. Açık artırmada şarkıcı Ferman Toprak 23 bin lira ödeyerek imzalı afişin ve yüzüğün sahibi oldu.