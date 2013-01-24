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Müslüm Gürses yoğun bakımda

Geçirdiği by-pass ameliyatından sonra uzun süre yoğun bakımda kalan Müslüm Gürses şimdi de akciğerindeki sorun sebebiyle hastaneye kaldırıldı

24 Ocak 2013 13:09

Arabesk müziğin 'baba'  lakaplı sanatçısı Müslüm Gürses'in şimdi de akciğerlerinde sorun çıktı. Gürses, kasım ayında geçirdiği by-pass ameliyatından sonra karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Karaciğer, böbrek ve bağırsaklarından sonra şimdi de akciğerinde sorun oluşan Gürses, tekrar  yoğun bakıma alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Menajeri Nevzat Takmaz, Gürses'in vücut direncinin düşük olduğundan dolayı enfeksiyon kapmaya müsait olduğunu ancak durumunun iyiye doğru gittiğini söyledi.

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