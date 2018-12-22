Müslüm Gürses şarkısı çalarken kedinin tepkisini görüntülediler

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)- SOSYAL medyada yayılan bir videoda merhum sanatçı Müslüm Gürses’in seslendirdiği \'Yeşil Ördek Gibi\' parçası çalarken, kedinin verdiği tepki, görenleri şaşırttı.

Arabesk müziğin sevilen sanatçısı, 3 Mart 2013\'te hayatını kaybeden Müslüm Gürses\'in seslendirdiği \'Yeşil Ördek Gibi\' şarkısı cep telefonunda çalınırken, bir kedinin gözlerini kapatıp başını salladığı görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerle ilgili çok sayıda yorumda bulundu.

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