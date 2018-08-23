Müslüm Doğan: CHP, doğru bir siyasetle giderse Kürtlerden Ecevit döneminden daha ileri bir oy alır

HDP’den ‘oligarşik bir yapı’ oluştuğu gerekçesiyle istifa eden, eski Kalkınma Bakanı ve eski İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, siyaseti iyi algılaması durumunda, CHP’nin Ecevit dönemindeki parlak günlerinden uzak olmadığını söyledi. Bölgede seçmenin AKP ile HDP arasında sıkıştığına dikkat çeken Doğan, “Bölgede bir gaz oluştu. AKP ile HDP arasında sıkışan seçmene doğru bir siyasetle gidildiğinde bu ülkenin sorunlarının çözümünde doğru bir hat izlendiğinde çok büyük bir ilgi görecektir. Çünkü CHP öyle basit bir parti değil ki” dedi.

Müslüm Doğan, bundan sonraki yol haritasında tüm halkların bir arada yaşamasının güçlü koşullar yaratmak olduğunu söyledi. Bunun için elinden geleni yapacağına dikkat çeken Doğan’ın, dikkat çeken CHP çıkışı söyle:

“Ecevit’i ulaşacak seviyeyi aşacak oy alınır”

“CHP aslında önemli bir siyaset kurumu. Cumhuriyetle yaşıt bir siyaset kurumunun siyaseti iyi algılaması durumunda bu ülkede her kesimden özellikle Kürtlerden eski ciddi şekilde oyları yeniden alacağını hatta daha ileriye bir sosyal demokrasi programını hayata geçirmesi durumunda CHP’nin eskiyi de aşacak Ecevit’le uluşacak seviyeyi aşacak bir oy alacağını düşünüyorum. Bölgede bir gaz oluştu. AKP ile HDP arasında sıkışan seçmene doğru bir siyasetle gidildiğinde bu ülkenin sorunlarının çözümünde doğru bir hat izlendiğinde çok büyük bir ilgi görecektir. Çünkü CHP öyle basit bir parti değil ki?

“CHP ön kabulünden vazgeçmeli”

(CHP’nin ne yapması gerekiyor size göre sorusuna) Bu zamana kadar ciddi bir uğraş yoktu. Şöyle bir ön kabulü vardı. Kürtlerin bir kısmı AKP’de bir kısmı HDP’de. Bu ön kabulünden vazgeçerse ve ileri batılı ülkelerdeki sosyal demokrat anlayışı bölge için yeni bir politik hat olarak belirlerse aşar diye düşünüyorum”.

(Bundan sonra ne yapacaksınız sorusuna) Ben, toplumcu bir insanım, toplumsal değişimden yanayım. Bu ilkede tüm haklarımızın, inançlarımızın bir arada yaşamasının çok güçlü koşullarını yaratmak istiyorum. Bu değerler arasında bir çözülme oldu, bunu yeniden güçlendirmemiz lazım.