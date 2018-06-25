Muşlulardan 'cağ' otuna ilgi

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - DOĞU Anadolu Bölgesi\'nin yüksek kesimlerinde yetişen, özellikle Muş\'ta kışlık salamura olarak tüketilen, şifalı \'cağ\' otuna yöre sakinleri büyük ilgi gösteriyor.

Kırsal kesimde yaşayan halkın, bahar aylarında geçim kaynağı olan, \'çaşır\' olarak da bilinen cağ otu, uyarıcı ve gaz söktürücü etkileri dolayısıyla anason yerine de kullanılıyor. Halk bilimcilere göre, iştah açıcı ve bağırsakları çalıştırıcı özelliği olan cağ otu, vücudun şeker metabolizması için önemli yer tutuyor. İlkbaharda bitkinin 10- 20 santimlik taze sürgünleri tüketiliyor. Genellikle suda haşlanıp, tuzlanarak, yeniliyor ya da salamurası yapılıp, kışın peynir yerine katık olarak kullanılıyor. Haşlandıktan sonra yumurtaya bulanıp, kızartması da yapılırken, yumurtayla kavrularak da tüketiliyor.

Topladıkları cağ otunu kaynatıp, kışa hazırladıklarını anlatan yöre sakinlerinden Medine Özkan, \"Her yıl sürekli olarak dağlarda cağ bitkisi başta olmak üzere çeşitli şifalı otlardan toplayıp, kışa saklıyoruz. Zorlu ve meşakkatli bir iş olduğu için biz komşu kadınlarla yardımlaşarak, cağ otunu sıcak suda kaynatılarak, salamura yapılıp, plastik bidonlarda muhafaza ediyoruz. Oldukça lezzetli yemekleri yapılan cağ, sağlık açısından da çok faydalı bir bitkidir\" dedi.

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