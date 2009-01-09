'Muslukçu Joe' İsrail'de savaş muhabiri oldu

Aslında muslukçu değil

ABD başkanlık seçimi öncesinde Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak Barack Obama'yı sıkıştıran bir soru sorarak dikkatleri üstüne toplayan "Muslukçu Joe", şimdi de bir Amerikan televizyonu adına savaş muhabirliği yapmak üzere İsrail'e gidiyor.Obama'ya vergi planının kendisi için bir anlam ifade etmediğini söyleyen ve "Muslukçu Joe" olarak bilinen Samuel J. Wurzelbacher, Toledo'daki WNWO televizyonu adına İsrail'e giderek on gün savaş muhabirliği yapacak.Televizyonda kendisini "Muslukçu Joe" olarak tanıtan Wurzelbacher'in, gerçek adının Joe olmadığı gibi, musluk tamircisi de olmadığı ortaya çıkmıştı. Ancak Obama'ya sorduğu zorlu sorunun televizyon ekranlarına yansıması ve hemen arkasından bir televizyon tartışmasında Obama'nın Cumhuriyetçi Partili rakibi John McCain'in, "Muslukçu Joe" örneğiyle Obama'ya yüklenmesinin ardından Wurzelbacher, Amerikan medyasının "bir numaralı" konusu haline gelmişti."Muslukçu Joe", meşhur olduktan sonra McCain'in seçim kampanyasında da görev yaptı. Bazı haberlere göre bir McCain destekçisi, "Muslukçu Joe"ya, Obama'ya oy vermenin "İsrail'in ölümü" anlamına geleceğini söylediğinde, o da öyle olacağına inandığını belirtti.Amerikan medyası, gazetecilik deneyimi olmayan Wurzelbacher'in İsrail'e gönderilmesini alaylı bir dille ele alıyor.