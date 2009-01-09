T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Muslukçu Joe' İsrail'de savaş muhabiri oldu

Başkanlık seçimi öncesinde aday Obama'yı sıkıştıran seçmen 'Muslukçu Joe', şimdi de İsrail'de savaş muhabiri oldu

09 Ocak 2009 02:00

ABD başkanlık seçimi öncesinde Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak Barack Obama'yı sıkıştıran bir soru sorarak dikkatleri üstüne toplayan "Muslukçu Joe", şimdi de bir Amerikan televizyonu adına savaş muhabirliği yapmak üzere İsrail'e gidiyor.

Obama'ya vergi planının kendisi için bir anlam ifade etmediğini söyleyen ve "Muslukçu Joe" olarak bilinen Samuel J. Wurzelbacher, Toledo'daki WNWO televizyonu adına İsrail'e giderek on gün savaş muhabirliği yapacak.

Aslında muslukçu değil

Televizyonda kendisini "Muslukçu Joe" olarak tanıtan Wurzelbacher'in, gerçek adının Joe olmadığı gibi, musluk tamircisi de olmadığı ortaya çıkmıştı. Ancak Obama'ya sorduğu zorlu sorunun televizyon ekranlarına yansıması ve hemen arkasından bir televizyon tartışmasında Obama'nın Cumhuriyetçi Partili rakibi John McCain'in, "Muslukçu Joe" örneğiyle Obama'ya yüklenmesinin ardından Wurzelbacher, Amerikan medyasının "bir numaralı" konusu haline gelmişti. 



Başkanlık düellosuna muslukçu damgası

"Muslukçu Joe", meşhur olduktan sonra McCain'in seçim kampanyasında da görev yaptı. Bazı haberlere göre bir McCain destekçisi, "Muslukçu Joe"ya, Obama'ya oy vermenin "İsrail'in ölümü" anlamına geleceğini söylediğinde, o da öyle olacağına inandığını belirtti.

Amerikan medyası, gazetecilik deneyimi olmayan Wurzelbacher'in İsrail'e gönderilmesini alaylı bir dille ele alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24