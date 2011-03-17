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MUSLUK VE YILDIZ'IN İTİRAZI DA REDDEDİLDİ İSTANBUL (A.A)

17 Mart 2011 16:31

-MUSLUK VE YILDIZ'IN İTİRAZI DA REDDEDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) araştırma görevlisi Coşkun Musluk ve Odatv çalışanı Müyesser Yıldız'ın tutukluluğuna yapılan itirazlar da reddedildi. Musluk ve Yıldız'ın avukatlarınca, tutuklamayı gerçekleştiren İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan tutukluluğa itiraz dilekçeleri, mahkeme heyetince değerlendirildi. Mahkeme heyeti, yapılan itirazları oy birliğiyle reddederek, Musluk ve Yıldız'ın tutukluluklarının devamına karar verdi. Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener ve Odatv yöneticisi Soner Yalçın'ın tutukluluklarına yapılan itiraz daha önce reddedilmişti.

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