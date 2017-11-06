Muşlu öğrencilerden Silifke'ye videolu teşekkür

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Silifke ilçesinde Girişimci Kadınlar Derneği\'nin kırtasiye malzemesi ve kıyafet yardımında bulunduğu Muşlu ilkokul öğrencileri, aldıkları hediyelere, \'Silifke\'nin Yoğurdu\' halk oyunu ile teşekkür etti.

Muş merkeze 49 kilometre uzaklıktaki Gündoğan Köyü İlkokulu\'nun öğrencilerine, okul ihtiyaç malzemeleri hediye eden Silifke Girişimci Kadınlar Derneği\'ne, minik öğrencilerden anlamlı bir jest geldi. Öğrenciler, yaklaşık bir ay sınıf öğretmenleri Gülçin Uysal nezaretinde, \'Silifke\'nin Yoğurdu\' halk oyunu provası yaptı. Provaların ardından öğrenciler halk oyunu gösterisini videoya çekip, Dernek Başkanı Yeşim Altun\'a göndererek teşekkür etti. Başkan Altun, öğrenciler tarafından gönderilen teşekkür videosu karşısında duygulandıklarını belirterek, \"Dernek olarak, yönetim kurulu üyelerimiz ile Muş Gündoğan İlkokulu öğrencileri için 2017-2018 eğitim öğretim yılında, manevi destek anlamında hediye paketleri hazırladık ve okulumuza ulaştırdık. Gerek okul müdürü gerekse sınıf öğretmenleri bizlere teşekkür ettiklerini bildirerek, desteğimizin onları ve öğrencileri mutlu ettiğini söylediler. Fakat telefonuma gelen bir video ile mutluluklarının ne kadar coşkulu olduğunu gördüm. Minik öğrenciler, sınıf öğretmenlerinin gözetiminde \'Silifke\'nin Yoğurdu\' yöresel halk oyunumuzu öğrenip, bize küçük bir sürpriz hazırlamışlar. Bu video beni ve yönetim kurulunda bulunan bütün arkadaşlarımı çok mutlu etti. Gözlerimiz dolu dolu izledik ve gururlandık\" dedi.

Sınıf öğretmeni Gülçin Uysal ise gönderdiği mesajında, Silifke\'den Muş\'a gelen yardımı hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ederek, \"Girişimci Kadınlar Derneği tarafından gönderilen kırtasiye ve kıyafet yardımları okulumuza ulaştığında öğrencilerimle birlikte teşekkür etmek amaçlı böyle bir çalışma düzenledik. Öğrencilerimiz \'Silifke\'nin Yoğurdu\' isimli yöresel halk oyununu öğrendi. Öğrendikleri oyunu da videoya çekerek, hediye ettik. 2 yıldır görev yaptığım bu okulda öğrencilerimize verilen desteklerden dolayı Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Yeşim Altun ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum\" diye konuştu.



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