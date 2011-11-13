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Ekonomi

Muşlu banka fakiri ANKARA (A.A)

13 Kasım 2011 12:14

-Muşlu banka fakiri ANKARA (A.A) - 13.11.2011 - Kişi başına en az banka şubesi Muş'ta bulunuyor. 406 bin 886 nüfuslu Muş'ta 12 banka şubesi olduğu düşünüldüğünde bu kentte yaklaşık her 34 bin kişiye bir banka şubesi düşüyor.  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2010 yılı sonu itibariyle 73 milyon 722 bin 988 kişi nüfuslu Türkiye'de toplam 10 bin 423 banka şubesi bulunuyor. İller bazında her bir banka şubesinin kaç kişiye hizmet verdiğine bakıldığında; kişi başına en az banka şubesinin Muş'ta en fazla banka şubesinin de İstanbul'da olduğu görülüyor. 406 bin 886 kişinin yaşadığı Muş'ta 12 banka şubesi, 13 milyon 255 bin 685 kişi nüfuslu İstanbul'da ise 3 bin 126 banka şubesi bulunuyor. Muş'ta yaklaşık 34 bin kişiye, İstanbul'da ise 4 bin 240 kişiye bir banka şubesi düşüyor. Kişi başına en az banka şubesinin bulunduğu iller sıralamasında Muş'u, Şanlıurfa, Hakkari ve Van izliyor.  Yaklaşık 1,7 milyon nüfuslu Şanlıurfa'da 27 bin 268 kişiye, 251,3 bin kişi nüfuslu Hakkari'de 25 bin 130 kişiye ve 1 milyon 35 bin kişi nüfuslu Van'da ise 24 bin 652 kişiye 1 banka şubesi düşüyor. Şanlıurfada 61, Hakkari'de 10 ve Van'da 42 banka şubesi bulunuyor. Kişi başına en fazla banka şubesinin bulunduğu iller sıralamasında ise İstanbul'un ardından Muğla, Ankara ve Antalya geliyor. 817,5 bin nüfuslu Muğla'da 4 bin 592 kişi başına, 4 milyon 771,7 bin nüfuslu Ankara'da 4 bin 641 kişi başına 1 banka şubesi düşüyor. Muğla'da 178, Ankara'da bin 28 banka şubesi faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 2 milyon nüfuslu Antalya'da ise 420 banka şubesi bulunuyor. Kentte 4 bin 710 kişiye bir banka şubesi düşüyor. İzmir'de 5 bin 321 kişiye bir banka şubesi hizmet veriyor.

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