T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Müslim: Suriyeli Kürtler temsil edilmeli

PYD Başkanı Salih Müslim, Cenevre’de yapılması planlanan Suriye barış görüşmelerinde Suriyeli Kürtlerin mutlaka temsil edilmesi gerektiğini kaydetti.

22 Ocak 2016 17:37


PYD Eş Başkanı Salih Müslim Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta Cenevre'de yapılması planlanan Suriye barış görüşmelerine ilişkin, 2014 yılında başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelere atıfta bulunarak "Suriye’de etkili olan bazı gruplar, eğer müzakere masasında yer almazsa Cenevre-2 Konferansı'nda olanlar tekrarlanacaktır" diye konuştu. Müslim, masada yer almak isteyen etkili grupların barış görüşmelerinde temsil edilmemesi halinde müzakerelerin ve siyasi çözümün başarısız olacağını söyledi.

"İslam devleti kurmak istiyorlar"

Salih Müslim, bununla birlikte Suudi Arabistan tarafından desteklenen muhalif gruplardan Ceyş'ül İslam’ın (İslam Ordusu) diğer radikal İslamcı gruplardan bir farkı olmadığını sözlerine ekledi. Müslim, bu grubun El Nusra ve IŞİD ile aynı zihniyette olduğunu belirtti ve "Onlar açıkça bir İslam devleti kurmak istiyorlar" diye konuştu.

Katılımcılar konusundaki anlaşmazlık

25 Ocak’ta Cenevre’de başlaması planlanan Suriye barış görüşmelerinin, katılımcılar konusundaki anlaşmazlık nedeniyle ertelenmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Ahmed Fevzi, "bazı pratik nedenlerden dolayı“ görüşmelere birkaç gün gecikmeli başlanabileceğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

PYD Başkanı Salih Müslim CenevreSuriyeSuriyeli KürtlerinEş Başkanı Salih Müslim ReutersCenevreCenevre-2 KonferansıMüslimSuudi ArabistanCeyşOrdusu) NusraIŞİDOcak CenevreMilletlerSözcüsü Ahmed FevziDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24