Müslim: Suriyeli Kürtler temsil edilmeli



PYD Eş Başkanı Salih Müslim Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta Cenevre'de yapılması planlanan Suriye barış görüşmelerine ilişkin, 2014 yılında başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelere atıfta bulunarak "Suriye’de etkili olan bazı gruplar, eğer müzakere masasında yer almazsa Cenevre-2 Konferansı'nda olanlar tekrarlanacaktır" diye konuştu. Müslim, masada yer almak isteyen etkili grupların barış görüşmelerinde temsil edilmemesi halinde müzakerelerin ve siyasi çözümün başarısız olacağını söyledi.

"İslam devleti kurmak istiyorlar"

Salih Müslim, bununla birlikte Suudi Arabistan tarafından desteklenen muhalif gruplardan Ceyş'ül İslam’ın (İslam Ordusu) diğer radikal İslamcı gruplardan bir farkı olmadığını sözlerine ekledi. Müslim, bu grubun El Nusra ve IŞİD ile aynı zihniyette olduğunu belirtti ve "Onlar açıkça bir İslam devleti kurmak istiyorlar" diye konuştu.

Katılımcılar konusundaki anlaşmazlık

25 Ocak’ta Cenevre’de başlaması planlanan Suriye barış görüşmelerinin, katılımcılar konusundaki anlaşmazlık nedeniyle ertelenmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Ahmed Fevzi, "bazı pratik nedenlerden dolayı“ görüşmelere birkaç gün gecikmeli başlanabileceğini söyledi.