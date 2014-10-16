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Dünya

Müslim: Kobanê'nin kurtuluşunu dünyaya duyurmamıza az kaldı

PYD lideri Salih Müslim’den Kobanê’yle ilgili yeni açıklama geldi

16 Ekim 2014 10:35

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, koalisyon güçlerinin hava operasyonlarının çok etkili olduğunu, kısa zamanda Kobani'nin kurtuluşunu dünyaya duyuracaklarını söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin daveti üzerine Duhok kentinde Suriyeli Kürt siyasilerle bir araya gelen Müslim, toplantı çıkışı gazetecilere konuştu.

Kobani'deki son durum hakkında bilgi veren Müslim, savaşın kendi lehlerine döndüğünü söyledi.

vermediği iddialarına ilişkin ise Müslim, kimsenin yolunu kesmediklerini, kapıların açık olduğunu, isteyen herkesin Suriye'de savaşabileceğini ifade etti.

Savaşın sadece Kobani'de olmadığına işaret eden Müslim, destek vermek isteyenlerin Serekani, Cez'a ve diğer cephelere gidebileceğini dile getirerek, "Kendini korumak isteyen, kimseden izin almaz. Ülkesini savunmak isteyenler, buyursun savaşsın" diye konuştu.

 

Türkiye temasları

 

Türkiye'nin komşuluk görevlerini yerine getirmediğini savunan Müslim, "Umuyoruz ki Türkiye, önümüzdeki süreçte koalisyon güçlerinin yanında etkin bir rol üstlenerek, IŞİD'e karşı olduğunu ispatlar" diye konuştu.

Ankara'daki temasları hakkında da bilgi veren Müslim, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmediğini, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldiğini aktardı.

Salih Müslim, görüşmenin içeriğiyle ilgili şunları ile sürdü: "Orada IŞİD'e yönelik operasyon yapacaklarını söylediler. IŞİD'in büyük bir tehdit ve tehlike olduğunu belirttiler. Ancak pratikte bir şey yapmadılar."

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