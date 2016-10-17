Muslera'ya soyunma odası sürprizi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ni Bruma’nın golüyle 1-0 mağlup eden Galatasaray'da maç sonu ilgi odağı kurtarışlarıyla yıldızlaşan Fernando Muslera’ydı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı 4 kritik kurtarışla 90 dakikaya damga vuran Uruguaylı file bekçisi, 91. dakikada soyunma odasında 3 puan sevincini doyasıya yaşadı. Muslera, kahramanlar gibi karşılandı.

Takım arkadaşları da Fernando Muslera’yı, “Bravo” diye bağırarak soyunma odasında son derece keyifli şekilde karşıladı.

Muslera ise arkadaşlarına seslenerek, “Atana da, tutana da, pas yapana da, savunana da, hepimize bravo” diye karşılık verdi.

Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Galatasaray'da takım arkadaşları ve teknik heyetin özel tebriğini alan bir diğer isim de, geride kalan maçlarda 3 gol, 3 asistle oynayan Bruma’ydı.