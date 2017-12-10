T24 LogoT24 Logo
Spor

Muslera'dan taraftar paylaşımı

"Geçmeyecek tek şey size olan aşkım" İSTANBUL,(DHA) Son haftalarda yediği gollerle eleştirilerin hedefinde olan Fernando Muslera, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine destek veren taraftarlarla ilgili bir paylaşımda bulundu

10 Aralık 2017 02:24

\"Geçmeyecek tek şey size olan aşkım\"

İSTANBUL,(DHA)

Son haftalarda yediği gollerle eleştirilerin hedefinde olan Fernando Muslera, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine destek veren taraftarlarla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Yediği hatalı gollerin ardından sarı-kırmızılı taraftarların kendisini desteklediği Muslera, Galatasaray tribünlerinin fotoğrafını paylaşarak, \"İyi zamanlar ve o kadar da iyi olmayan zamanlar geçiyor ama geçmeyecek tek bir şey var ki; o da size olan aşkım. Bana verdiğiniz destekten ve gösterdiğiniz sevgiden ötürü çok teşekkür ederim. Her zaman sizin için ve bu takım için savaşmaya devam edeceğim. Bana verdiğiniz güven için çok teşekkür ederim\" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fernando MusleraYediğiMuslera GalatasarayBanaHerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24