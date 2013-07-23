Muslera'dan Galatasaray'a müjde: Bir yere gitmiyorum

Slovenya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fernando Muslera, "Kulüp ve kişisel anlamda çok iyi 2 yıl geçirdik. Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da iyi işler çıkarmak istiyoruz. Hazırlık dönemini iyi geçiren bir Galatasaray var. Önümüzdeki sezon arkadaşlığımız ve çok çalışmamız, en etkili silahımız olacaktır" ifadelerini kullandı.

'Resmi teklif yok'

Türk basınında "Avrupa devlerinin peşinde olduğu" yönünde haberler çıkan başarılı kaleci, "Bana gelen resmi bir transfer teklifi yok. Galatasaray'da mutluyum. Şu anda tamamen Galatasaray'a odaklanmış durumdayım, 3 senelik sözleşmem var ve bir yere gitmeyi düşünmüyorum" dedi.