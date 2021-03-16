Muslera, sezon başına 2.5 milyon euro alacak

Galatasaray Kulübü, 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atan kaptan Fernando Muslera'ya sezon başına 2 milyon 500 bin euro ücret ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten, 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisiyle imzalanan sözleşmeye ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için uzatılmıştır.

Buna göre futbolcuya ilgili her bir sezon için net 2.500.000 euro sabit transfer ücreti ödenecektir."