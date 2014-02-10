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Spor

Muslera sevgilisini taciz edenlere isyan etti!

Galatasaray’ın başarılı kalecisi Muslera, Twitter'da kız arkadaşına gelen mesajlara isyan etti

10 Şubat 2014 08:44

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Türk bayan hayranlarının kız arkadaşına sosyal medyada attığı mesajlara tepki gösterdi.

Uruguaylı kalecinin tepkisi, kız arkadaşı Patricia Callero’ya sosyal medyada takipçisi olan Türk bayan hayranlarının hoş olmayan mesajlar atmasıydı.

Muslera, Türk bayanlarının kız arkadaşını rahatsız etmeleri üzerine Türkçe bir mesaj paylaştı.

Muslera, “Bazı takipçilerimin kız arkadaşımı twitter ve facebook undan taciz etmeleri gerçekten çok iğrenç ve çok saygısızca” dedi.

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