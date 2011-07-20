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Spor

Muslera resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını resmi olarak açıkladı.

20 Temmuz 2011 03:00

T24 - Galatasaray, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını resmi olarak açıkladı.
 

Galatasaray, daha önce kulübü Lazio ile anlaşmaya vardığı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'yı 5 yıllığına renklerine bağladı.


Muslera, Galatasaray'dan yıllık 2 milyon euro alacak.


Galatasaray Spor Kulübü'nden borsaya bildirilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nestor Fernando Muslera ile Şirketimiz arasında varılan mutabakata göre; Futbolcuyla 2011-2012 sezonundan başlamak üzere 5 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre Futbolcuya her sezon için 2.000.000 euro ödenecektir.


Ayrıca Futbolcunun federatif haklarında pay sahibi olan Wanderers Montevideo kulübüyle Futbolcunun federatif haklarının tamamen kulübümüze devri karşılığında Wanderers Montevideo'ya 3 yıllık vadeye yayılacak şekilde 6.750.000 euro miktarında ödeme yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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