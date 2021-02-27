Muslera rekor için sahaya çıkıyor

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Fernando Muslera, yeni bir rekora daha hazırlanıyor. 34 yaşındaki file bekçisi, bugünkü Erzurum sınavıyla, lig tarihinde 300 maç barajını aşan ilk yabancı kaleci unvanını alacak.

Galatasaray tarihinin en fazla maça çıkan yabancı oyuncusu Fernando Muslera, şimdi de Türkiye çapında bir rekor kırmaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisi, bugünkü Erzurumspor karşılaşmasıyla birlikte, Türkiye'deki lig tarihinde 300 maç barajını aşan ilk yabancı kaleci olacak.



Fanatik'ten Aslıhan Çil'in haberine göre; 34 yaşındaki kaleci, tüm kaleciler arasında da 9. sırada ve yavaş yavaş yükselmeye devam ediyor. Türkiye'ye 2011 yılında 25 yaşındayken gelen Nando, buradaki 10. yılını bu yaz dolduracak.



Galatasaray'da tam 14 kez kupa kaldırarak tarihe adını altın harflerle yazdıran Muslera, sarı-kırmızılı formayla gol sevinci de yaşadı, asist de yaptı. Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli kaleci, kariyerine İstanbul'da devam etmeye hazırlanıyor.



3 milyon 550 bin euro olan yıllık maaşından feragat etmeyi de kabul eden Muslera ile 3 yıllık yeni bir mukavele daha imzalanacak.