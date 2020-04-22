Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak, maaşı düşürülecek

Galatasaray'ın kalesini yaklaşık 9 yıldır koruyan Fernando Muslera, sarı-kırmızı kulüple olan sözleşmesini 2 yıl uzatmaya hazırlanıyor. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde yıllık maaşında indirime giden Uruguaylı file bekçisi, 2.5 milyon Euro kazanacak.

Sarı-kırmızılı takımda olmaktan memnun olduğunu birçok kez dile getiren Fernando Muslera, sözleşmesini uzatmak için kulüp yetkililerine talepte bulundu.



Uruguaylı kalecinin, gelecek sezon sona erecek sözleşmesini iki yıl daha uzatmak istediği ifade ediliyor. Yaklaşık 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera'nın bu talebine yönetim tarafından olumlu bakıldığı bildirildi.

Yıllık maaşında 1 milyon 250 bin Euro indirime gidilecek

Galatasaray'ın sembol isimlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Muslera'nın sözleşmesi 2023'e kadar uzatılırsa deneyimli kalecinin maaşında da indirim yapılacak.



Uruguaylı file bekçsinin yeni mukavelesinde, şu an aldığı yıllık garanti 3 milyon 575 bin Euro'luk paranın 2.5 milyon Euro'ya indirileceği ifade ediliyor.

Galatasaray kariyerinde 13 kupa kazandı

2011 yılında transfer olan Muslera, Galatasaray formasıyla 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.