Muslera'nın sözleşmesi dondurulacak, gündemde Volkan Babacan var

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera'yı 2020-21 sezonunun ilk yarısında kadroya yazmayacak. En iyi ihtimalle 6 ay oynayamayacak Uruguaylı eldivenin yerine kaleci arayışları başladı. 34 yaşındaki file bekçisinin olmamasıyla yabancı kontenjanı açılacak.



Geçen sezon Rize'de sakatlanan Emre Akbaba gibi yıldız kalecinin de adı ilk 6 aylığına TFF'ye bildirilmeyecek. Sarı-kırmızılılar böylece yabancı kontenjanından bir ismi boşa çıkaracak.

Volkan Babacan gündemde

En iyi ihtimalle ocak ayının ortasında sahalara dönmesi beklenen Uruguaylı yıldızın yerine de kaleci bakılıyor. Gündemdeki ilk isimler boşta olan Sinan Bolat ile sezon sonu Başakşehir'den bonservisini eline alacak Volkan Babacan olarak dikkat çekiyor.

Muslera teknik kadroda olacak

Yönetimin Haziran 2021'e kadar kontratı olan Muslera ile sezon sonunda masaya oturacağı biliniyor. Tecrübeli file bekçisinin kontratında indirim yapması istenecek ve sözleşmesi 3 yıllığına uzatılacak.



Muslera'nın futbolu Galatasaray'da bıraktıktan sonra da teknik kadroda yer alarak kaleci antrenörü olması da talep edilecek.