Muslera: Messi'nin sahada olması bizim için oyunu cazip kılacak

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, 2018 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Uruguay'ın Arjantin ile oynayacağı maçtan önce Uruguay basınına Messi hakkında konuştu.

Uruguaylı Muslera, Copa America finalinde Arjantin'in Şili'ye kaybetmesinin ardından milli takımı bıraktığını açıklayan ancak geçtiğimiz günlerde geri döndüğünü duyuran Messi'yi değerlendirdi.

"Messi'nin geri dönmesiyle şartlar değişti. Messi, maçın tamamını domine edebilen bir futbolcu. Saha içinde yanındaki harika futbolcularla 90 dakikayı domine edebiliyor. Messi'nin sahada olması bizim için de oyunu daha cazip kılacaktır" diye konuştu.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Uruguay, 11 puanlı Arjantin ile 2 Eylül Cuma günü karşılaşacak.