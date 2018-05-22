Muslera: Kovulana kadar buradayım!

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi ve ikinci kaptanı Fernando Muslera, elde edilen 21. şampiyonluktan sonrasında NTV'den Övünç Özdem'e çok özel açıklamalarda bulundu.



İşte Fernando Muslera'nın açıklamalarının satır başları;

Bu şampiyonluğun güzelliği daha başka

Her şampiyonluğun farklı bir hikayesi, özelliği var. Seçmesi çok zor. Bundan önce yaşadığımız üç şampiyonluk, şimdiki şampiyonluğun farklı hikayeleri, güzellikleri vardı. Ama illa birini seçmem gerekiyorsa bu şampiyonluğu seçebilirim.

Sezonun bir özetini çıkarırsak, bizim için güzel bir sezon geçti. Çünkü 34 haftaya bakıldığında belki 3-4 hafta haricinde hep lider götüren bir Galatasaray vardı. Bir takım bu kadar uzun haftalar lider kalabiliyorsa demek ki bir şeyleri hak etmiştir.

"Fatih Hoca'nın uzun süre kalması gerekiyor"

"Beni dinlerler mi, bilmiyorum ama Fatih Hoca'mızın bir projeyle burada uzun yıllar kalması gerekiyor. Çünkü Galatasaray tarihine bakıldığında; Fatih Terim, bir çok kupayı kazanan, bir çok başarıyı kazanan teknik direktör.

Fatih Hoca'mızın gelişinin ardından yardımcı teknik direktörlerimiz Ümit Davala, Hasan Şaş, Levent Şahin ve Taffarel'in de katkılarıyla bu gerginlik azaldı. Onların bize kattığı sinerjiyle birlikte hem ben hem de takım arkadaşlarım negatif baskıyı hissetmedik. Tam tersi işimize odaklandık. Bu da başarıyı getirdi."

"Kovulmadan ayrılmak istemiyorum"

"Geleceği tabii ki kimse bilemez. Şu anda Galatasaray'da kontratım var. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Galatasaray camiası, kulübü beni kovmadan buradan ayrılmak istemiyorum."

"Tudor iyiydi ama..."

"Tudor'un iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Tudor'un bazı oyun mantaliteleri, inanışları vardı. Ama o oyun mantalitesini sahaya sürmek için elinizde de o oyun mantalitesine uygun oyuncuların olması gerekirdi."

"Dünya Kupası'nda beklentimiz yüksek"

"Dünya Kupası'ndan ülke olarak beklentimiz yüksek. Bütün halk olarak da buna inanmış durumdayız. Bir an önce Dünya Kupası'nın başlamasını istiyoruz.

Bugüne kadar Messi'ye karşı oynama şansı yakaladım. Galatasaray'da oynarken Cristiano Ronaldo'ya karşı oynadım. Dünyanın en önemli futbolcularına karşı oynadım."