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Spor

Muslera'dan liglerin ertelenmemesine Koronavirüs zirvesi fotoğrafıyla tepki: Rakibimizi böyle mi savunacağız?

18 Mart 2020 22:04

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmemesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında birer koltuk boş bırakarak oturan yetkililerin fotoğrafını paylaşan yıldız oyuncu, "Rakibimizi böyle mi savunacağız?" dedi.

Futbol dünyasından liglerin ertelenmemesine tepki sürerken, Muslera Koronavirüs zirvesi sonrası Erdoğan'ın açıklamaları sırasında birer koltuk boş bırakarak oturan yetkililerin fotoğrafını paylaştı. Uruguaylı kaleci, "Gerçekten üzgünüm" dediği paylaşımında "Rakibimizi böyle mi savunacağız?" ifadesini kullandı.

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