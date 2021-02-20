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Spor

Muslera kalesinde devleşti; Galatasaray, Alanya deplasmanında 3 puanı aldı

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'un baskılı oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazandı

20 Şubat 2021 21:01

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda elendiği Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederken, ligde üst üste 7'nci maçını kazandı. Emre Kılınç'ın 18. dakikadaki golüyle sonuca giden Aslan, liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Terim o maçta 11'de görev verdiği, Linnes, Kerem Aktürkoğlu ve Babel'in yerine Yedlin, Arda Turan ve Onyekuru'yu sahaya sürdü.

Aytemiz Alanyaspor'da ligdeki son Atakaş Hatayspor maçına 11'de çıkan Juanfran, Ceyhun Gülselam, Siopis teknik direktör Çağdaş Atan tarafından yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Tayfur Bingöl, Berkan İsmail Kutlu ve Umut Güneş sahaya çıktı.

Galatasaray maça daha etkili başlarken; henüz 5. dakikada Mostafa Mohamed'in vuruşunda top direkten döndü. 12. dakikada Onyekuru ile gole yaklaşan Sarı Kırmızılılar, 18. dakikada Emre Kılınç ile 1-0 öne geçti.

28. dakikada Onyekuru, Umut Güneş'in müdahelesinde ceza sahası sol içinde yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular penaltı beklerken; hakem Zorbay Küçük devam dedi. 34. dakikada Babacar'ın müdahalesinde Luyindama'nın kaşı, Babacar'ın ayağını fazla kaldırıp müdahelesi sonrası yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncalar kırmızı kart bekledi, hakem sarı kart çıkardı.

Galatasaray bu sezon en çok net gol pozisyonunu yakaladığı ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken; ikinci yarıda daha kontrollü bir oyun sergiledi. Buna karşın Alanyaspor, büyük baskı kurdu.

Özellikle Muslera yaptığı kurtarışlarla devleşirken; Galatasaray, maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Üst üste 7. maçını da kazanan Galatasaray puanını 54 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Ligde 6 maç sonra yenilen Alanyaspor ise 42 puanda kaldı. 

Karşılaşmadan dakikalar

5' - Alanyaspor'un orta alanda geriye doğru kullandığı taç atışında Caulker'den önce Mostafa Mohamed topu alarak rakip ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

12' - Orta alanda Etebo ile gelişen atakta Mostafa Mohamed, ceza sahası içinde Onyekuru ile topu buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

17' - Salih Uçan'ın ceza yayı civarından vuruşunda, top sol iç direğe çarparak geri döndü. Galatasaray savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

18' - Galatasaray öne geçti. Yedlin'in, sağ kanttan sol kanata doğru gönderdiği uzun topu kontrol eden Emre Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan geri döndü. Topu yeniden önünde bulan Emre Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

27' - Sol kanattan Efecan Karaca'nın ceza sahasına ortasına Babacar ayağıyla dokundu. Kaleci Muslera'nın müdahalesinin ardından boşta kalan topu, Luyindama uzaklaştırdı.

45+4' - Sol kanattan Emre Kılınç ile gelişen atakta ceza sahasına ortada Onyekuru'yu geçen topa Mostafa Mohamed dokunmak istedi. Karambolde topu önünde bulan Onyekuru'nun yakın mesafeden vuruşunda top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

48' - Galatasaray ceza sahasının sağ ön çizgisi yakınından kazandığı serbest vuruşu Salih Uçan ortaladı. Defnastan sekip arka direğe d üşen topu son anda Luyindama, çıkardı ve tehlikeyi önledi.

53' - Ömer Bayram'ın soldan ceza sahasına ortasını Mostafa Mohamed altıpas önünde düzeltip vurdu. Top kaleci Marafona'dan dönerken hakem pozisyon öncesi Mısırlı oyuncunun meşin yuvarlağı elle düzelttiğini tespit etti. 

55' - Arda Turan'ın ceza sahası sağ içine gönderdiği topa Yedlin hareketlendi. Rakibin yaptığı hareket sonrası yerde kalıp penaltı bekledi. Hakem Zorbsay Küçük oyunu devam ettirdi. 

62' - Tayfur Bingöl, ceza sahasında Marcao ve Gedson'u geçip vuruşunu yaptı. Son anda Muslera köşeden topu çıkardı ve mutlak golü önledi. 

83' - Efecan sağdan ceza sahasına ortasını yaptı. Umut'un ön direkteki kafa vuruşunda top az farkla auta gitti. 

89' - Tayfur'un sağdan arka direğe ortasında Caulker kafayı vurdu. Muslera topu kontrol etti ve defansına nefes aldırdı.

90+2'de Soldan ceza sahasına gelen ortayı Mustafa, kafayla kaleye gönderdi; Muslera son anda topu çıkardı ve mutlak golü önledi.

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