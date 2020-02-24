Muslera ilk Kadıköy galibiyetini gördü

Galatasaray'ın 9 sezondur kalesini koruyan Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 23'üncü Fenerbahçe derbisinde galibiyetle tanıştı.

Süper Lig’in 23’üncü haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek 20 yıl 2 ay 1 gün sonra Kadıköy deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetini 22 Aralık 1999'da almıştı.

7 bin 369 sonra gelen galibiyet

Galatasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek 7369 gün sonra Kadıköy’de galibiyete uzandı.



Sarı-kırmızılılar Kadıköy’deki son galibiyetini 2-1’lik skor ile 22 Aralık 1999 tarihinde almıştı. Galatasaray’a söz konusu karşılaşmada galibiyeti getiren golleri Hasan Şaş ve Marcio kaydetmişti.

21 yıl önce yine Terim vardı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımı ile 20 yıl sonra yeniden Kadıköy’de galibiyet sevinci yaşadı.



Terim, Galatasaray’ın 22 Aralık 1999 tarihindeki son Fenerbahçe deplasman galibiyetini yaşayan hocaydı.

Galatasaray'ın 9 sezondur kalesini koruyan Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 23'üncü Fenerbahçe derbisinde galibiyetle tanıştı.



33 yaşındaki file bekçisi, bu galibiyetten önce sarı-lacivertlilere karşı deplasmanda çıktığı 9 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamamıştı. Muslera, söz konusu 9 karşılaşmada takımı ile birlikte sahadan 4 kez mağlup ayrılırken, 5 kez de berabere kalmıştı. (DHA)