Muslera: İlk hedefimiz gruptan çıkmak

2014 Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı formasını giyecek olan Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, organizasyonda ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

AA muhabirleri Ercan Çakar ve Emrah Oktay’ın haberine göre, Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı formasını giyecek olan Muslera, İngiltere, İtalya ve Kosta Rika ile yer aldıkları D Grubu'nun Dünya Kupası'nın en zor gruplarından biri olduğunu belirtti.

Çok iyi ve tecrübeli bir takım olduklarını ifade eden Muslera, "Avrupa'da oynayan bir oyuncu grubumuz var. Gerekli tecrübe ve kaliteye sahibiz. Yapmamız gereken bunu sahaya yansıtmak. İlk hedef gruptan çıkmak, sonrasına da adım adım bakacağız" diye konuştu.

Muslera, 2010 Dünya Kupası'nda grupları gol yemeden kapattığını hatırlatarak, "Kaleci performansının takım üzerindeki etkisi çok önemli. 2010 Dünya Kupası benim için çok iyi geçti. Bu kupada da aynısını tekrarlamak istiyorum. Hatta takım arkadaşlarımla daha iyisini yapıp daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Muslera, Dünya Kupası'nda çok güçlü takımların mücadele edeceğini dile getirerek, "Benim favorim şimdi de bütün hayatım boyunca da Uruguay olacaktır. Almanya'nın da favori olduğunu söyleyebilirim. Almanya'nın güçlü bir takım olduğunu, kupaya yakın olan takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan baktığımızda takımımız Galatasaray'dan da Dünya Kupası'na gidecek oyuncular var; Wesley Sneijder gibi. Şu anda benim çok yakın arkadaşlarım ama turnuva başladığı ve sahaya çıktığımız zaman kesinlikle hiçbirini tanımam. Uruguay için mücadele edip elimden geleninin en iyisi yapacağım." dedi.

Uruguaylı kaleci, kupada karşı karşıya geleceği yıldız golcülerden çekinmediğini dile getirerek, "Her takımın en iyi forvetleri orada olacak. Kesinlikle çekinme ya da korkma gibi bir şey yok. Zaten çekiniyorsanız, korkuyorsanız başka bir iş yapmanız gerekir. Bu tip kaliteli futbolcularla oynamak beni daha da motive eder. Baktığınız zaman bu tip kaliteli forvetlere karşı da yabancı değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli forvetlere karşı oynuyoruz. O yüzden aralarında çekindiğim ya da ürktüğüm bir isim yok. Sadece inanılmaz saygı duyduğum, onlara karşı oynayacak olmanın da beni motive edeceği oyuncular var" diye konuştu.

Üç yıldır Galatasaray'da forma giyen Muslera, Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirerek, A Milli Futbol Takımı'nın 2014 Dünya Kupası'nda olmamasına üzüldüğünü söyledi. Türkiye'nin elemelerde zor bir grupta yer aldığını belirten Uruguaylı file bekçisi, "Türkiye grubunda bazı talihsiz sonuçlar aldı. Fatih Terim'in gelmesinden sonra önemli başarılar ve galibiyetler elde edildi ama ne yazık ki bu yetmedi. Ancak ben Türkiye'nin önünün açık olduğunu düşünüyorum. Türkiye bir futbol ülkesi, çok kaliteli oyuncuları ve önemli bir teknik direktörleri var. Umarım ilerleyen zamanlarda dünya kupasında Türkiye'ye karşı oynama şansım olur" ifadelerini kullandı. Uruguaylı kaleci, Galatasaraylı taraftarların 2014 Dünya Kupası'nda kendisini destekleyeceğini bildiğini ve bu durumun da kendisini mutlu ettiğini ifade etti.