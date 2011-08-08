Muslera hızlı başladı

T24 -

Arda'ya 5 yıllık teklif





Taraftara mesaj gönderen Muslera, “Herkes şundan emin olsun, sahada %100’ümü vereceğim” diye konuştu. Sarı-kırmızılı kaleci idmanı kısa tutarken, diğer oyuncular Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde çift kale maç yaptı.G.Saray, bir yandan kaliteli bir golcü ile kadrosunu güçlendirmenin, diğer taraftan genç kaptanı Arda'yı takımda tutmanın planlarını yapıyor. Geçtiğimiz günlerde A.Madrid'in yıldız futbolcuya 13 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmesi üzerine yönetim, 2013 yılında sözleşmesi bitecek olan Arda'ya "Mukaveleni 2017 yılına kadar uzatalım" teklifinde bulundu.Yönetim, yılda 2 milyon 400 bin Euro alan genç yıldıza, 800 bin Euro'luk zamla 5 yıllık mukavele teklif etti. Her fırsatta, "Galatasaray'da ve Türkiye'de çok mutluyum. Ancak en büyük hayalim bir gün Avrupa'da oynamak" diyen süper yetenek, biraz düşünmek istediğini belirterek yönetimden süre talep etti. Arda Turan'ın, ailesi ve yakın çevresine danıştıktan sonra Sarı-Kırmızılı yönetimin yeni teklifine büyük ihtimalle olumlu cevap vereceği dile getirildi.