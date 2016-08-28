"Muslera haksız rekabete neden oluyor"

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Cihat Arslan, öne geçmelerine rağmen 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından rakip takımın kalecisi Fernando Muslera'nın başarılı performansına dikkat çekerek, "Muslera, Türkiye'de haksız rekabete yol açıyor" dedi.

İlk golü attıktan sonra geriye yaslanmanın kesinlikle kendi tercihi olmadığını söyleyen Arslan, "Maça 2 forvet arkası 10 numarayla başlamak istedik. Öne geçmeyi planlamıştık. Onu hayal ettik ve ona çalıştık. Bunun semeresini gördük, ama öne geçmek futbolcularımın kafasında maçı bitirdik gibi algılandı" diye konuştu.

Muslera'ya övgü



Golden sonra oyunu kaybettiklerini belirten Arslan, "İlk yarıyı çok kötü oynadık. Galatasaray oyunu eline aldı ve üstünlük kurdu. İkinci yarı skor yapacak pozisyonları bulduk. Fakat Muslera'nın öyle bir kurtarışları var ki resmen ligin dengesini bozuyor. Muslera, Türkiye'de haksız rekabete yol açıyor. Tekrar öne geçme şansımız vardı ama Douglao'nun sorumsuzca hareketi bize hızlı hücumdan gol yememize sebep oldu. Kayseri deplasmanında attığımız golün aynısını yedik. Galatasaray 2-1'den sonra dizginleri eline aldı. Rakibi kutluyorum. Bizim kaderimizde Galatasaray'ı yenememek var" dedi.

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