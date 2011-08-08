-MUSLERA: GURURLUYUM İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - Galatasaray'ın yeni transferi Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, böyle büyük bir kulübe geldiği için gurur duyduğunu söyledi. Galatasaray TV'de yayınlanan ''Son Pas'' programına katılıp soruları yanıltalayan Muslera, Galatasaray'da Fatih Terim ve Taffarel gibi çok büyük isimlerin yer aldığını hatırlatarak, ''Böyle bir kulübe geldiğim için gurur duyuyorum, çok mutluyum'' dedi. Muslera, Culio ve onun bir takım arkadaşından Galatasaray ile ilgili bilgiler aldığını dile getirerek, menajeri Daniel Fonseca'nın da kendisine fantastik ve mükemmel bir yere gideceğini anlattığını belirtti. Copa America'da oynadıkları Arjantin maçında en iyi performansını gösterdiğini belirten Muslera, Galatasaray'da da aynı performansını göstermeyi umduğunu söyledi. Dünyanın en iyi 7. kalecisi olarak gösterilmesiyle ilgili bir soruyu Muslera, ''Bu çok önemli ve gurur verici bir şey. Burada durmamak ve daha ileri çıkmak lazım. Sıralamadaki en üste çıkmayı hedefliyorum'' diye yanıtladı. Galatasaray-Fenerbahçe rekabetiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Muslera, ''Bu maçların resimlerini, görüntüleri gördüm. Lugano'nun belgeselinden de görüntüleri izledim. Nasıl bir heyecan olacağını tahmin ediyorum. Bunları yaşamak için sabırsızlanıyorum'' diye konuştu.