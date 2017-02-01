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Spor

Muslera, gözünü Simoviç'in rekoruna dikti

Muslera, 6 sezondur Galatasaray forması giyiyor

01 Şubat 2017 17:51

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Spor Toto Süper Lig'de 3 maçta daha forma giymesi durumunda sarı-kırmızılı ekibin tarihine geçen Karadağlı kaleci Zoran Simoviç'in Galatasaray formasıyla ligde en fazla forma giyen yabancı futbolcu rekorunu egale edecek.

Sarı-kırmızılı takıma 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 6 sezonda Galatasaray'ın değişmez isimlerinden oldu. Süper Lig'in 19. haftasında yapılan Akhisar Belediyespor müsabakasında 185. lig maçında sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan deneyimli kaleci, Cevad Prekazi ve Faryd Mondragon'u yakaladı.

Fernando Muslera, Süper Lig'deki Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarında forma giydiği takdirde 188 lig maçında oynayan Simoviç'in Galatasaray'da en çok lig maçına çıkan yabancı futbolcu rekoruna ortak olacak.

Rekorların adamı Muslera

Muslera, Galatasaray tarihine geçmiş birçok futbolcunun elinde bulundurduğu rekorları tarihe gömdü.

Galatasaray'daki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki Uruguaylı kaleci, 16 maçta kalesini gole kapatarak Claudio Taffarel ve Mondragon'un 15'er maçlık rekorunu kırmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte 6. sezonunu yaşayan Muslera, 10 resmi kupa kaldırarak Gheorghe Hagi'nin rekorunu da egale etmişti.

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