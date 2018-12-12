Muslera: En güzel kararlarımdan biri Türkiye'ye gelmemdi

Galatasaraylı futbolcu Fernando Muslera, İstanbul'da düzenlenen MARKA 2018 konferansına katıldı. Muslera, burada yaptığı açıklamada, en güzel kararlardan birinin Türkiye'ye gelmek olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, MARKA Konferansı'nın moderatörü BJ Cunningham'ın sorularını yanıtladı. Uruguay hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Bütün Uruguay, İstanbul'da Bakırköy kadar" diyerek, “2-3 yaşından itibaren top peşinde koşmaya başladım, yeterince çocuk vardı oynayacak. Ben inandım ve başardım” diyerek futbolcu olma serüvenin aktardı. Ancak kaleci olmayı pek istememiş. Bu konuda, “Kaleci idmana gelmedi, en uzun olduğumdan beni kaleye koyup dene dediler. Hoşuma da gitmemişti aslında. Beni tutmak için bir devre kaleci bir devre futbolcu teklifimi kabul ettiler. Öyle başladı” diyen Uruguaylı efsane, kaledeki yalnızlık hakkında şunları söyledi:

Kaleci olarak biz farklıyız, sahada topa elle dokunan tek kişiyim, bazı aksiyonlarda yalnızız ama hep değil. Kutlama sırası gelince hep beraber yapıyoruz"

Galatasaray kaptanlarından biri olmak ve İstanbul'da olmaktan onur duyduğunu aktardı. İyi bir kariyeri olduğunu söyleyen Muslera, 3 dünya kupasında oynamanın inanılmaz bir şey olduğunu söyledi. Aynı zamanda Uruguaylı kaleci, gençlere de iletişim, çözüm sunmak konusunda yardımcı olduğunu söyledi.

"Yerden kalkamazsan, tekrar tekrar hata yaparsın"

Muslera, yapılan hatalar ile ilgili ise, Dünya Kupası'nda çeyrek final maçında Fransa karşısında Antoine Griezmann'ın şutu ve yediği şanssız golü örnek göstererek, "Eve gidiyorum çocuğum bana sarılıyor ve geri dönme gücü veriyor. Takım arkadaşlarım var beni destekleyen. Tribündeki 50 bin, ülkedeki milyonlarca Galatasaraylı ya da 3 milyon Uruguaylıyı temsil ediyorum. Hemen tekrar hazır olmalıyım. Bu hazırlık süreci 1 saniyeden uzun sürmemeli. Eğer yerden kalkamazsan, tekrar tekrar hata yaparsın” diye konuştu.

"Vazgeçmemeye odaklanıyorum"

Yıldız oyuncu, "Her şey değişiyor dünyada, adapte olmak, kendinizi güncellemek zorundasınız" diyerek, "Her şeyin çözümü vardır: Çalışmak, pratik yapmak. Vazgeçmemeye odaklanıyorum. Kaleci olarak son kişiyiz oyunda. Herkes birçok hata yapabiliyor ve böyle bir durumda zamanımız yok düşünmek için. Olduysa oldu. Hızlı iyileşmeye odaklandım ben. Hataları düşünme, kafandan çıkar. Oyuna dön" ifadelerini kullandı.

"En güzel kararlardan biri Türkiye'ye gelmem"

Türkiye hakkında da konuşan Muslera, "İtalya'ya gittiğimde de aynı şey geçerliydi. Evimden uzaktaydım ama benzer bir kültürdü. Türkiye biraz daha farklı bir kültür. Tatlı farklı insanlar var burada. Evimde hissedeyim diye yardımcı oluyorlar bana. En güzel kararlardan biriydi Türkiye'ye gelmem" diye konuştu.