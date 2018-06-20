Muslera, Dünya Kupası tarihine geçecek

Galatasaray'ın tecrübeli Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Uruguay ile Suudi Arabistan'ı karşı karşıya getirecek maçta ülke futbol tarihine geçecek.

Başarılı kaleci Suudi Arabistan karşısında Uruguay forması ile 13. Dünya kupası maçına çıkacak ve bir diğer eski Uruguay kalecisi Ladislao Mazurkiewicz’e ait ülke rekorunu egale edecek.

Son basın toplantısına teknik direktör Oscar Tabarez ile birlikte katılan Muslera bu durumdan büyük bir gurur duyduğunu dile getirdi. Uruguay futbol tarihinin önemli bir parçası olmanın çok özel bir durum olduğunu ifade eden Muslera, Suudi Arabistan karşısında da elinden gelenin en iyisini yapacağını vurguladı.