Muslera'dan Arda Turan'a kaptanlık jesti!

Sakatlığı nedeniyle muhtemelen ocak ayına kadar sahaya çıkamayacak Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılılara dönen Arda Turan'a birinci kaptanlığı teklif edecek.

Galatasaray'a geri dönen Arda Turan'ın sorumlulukları saha içinde sınırlı kalmayacak. Sarı-kırmızılı takım içindeki lider oyuncu eksiğini giderecek, Florya'da altyapıda ter döken tüm genç oyuncularla yakından ilgilenip onlara ağabeylik yapacak, ayrıca A takımdaki yerliler ile yabancılar arasındaki diyaloğu arttıracak deneyimli futbolcu; kaptanlık pazubendini de takmaya hazırlanıyor.

Sözcü'nün haberine göre; halen sarı-kırmızılı takımın birinci kaptanı olan Fernando Muslera'nın da 33 yaşındaki yıldız futbolcuya jest yapmayı düşündüğü öğrenildi.



Selçuk İnan'ın bırakmasıyla ‘yerli kaptan' kalmadı, bu boşluğu Arda dolduracak. Ancak sakatlık sonrası tedavisi süren ve muhtemelen ocak ayına kadar sahaya çıkamayacak olan Nando'nun, altyapıdan yetişen Arda'ya birinci kaptanlığı önereceği öğrenildi. Arda'nın ise bu jeste “Birlikte yapalım” diyerek ‘eş kaptanlık' önerisini getirmesi bekleniyor.