Muslera: Beni en çok kızdıran şey sakatlandığım pozisyonun ofsayt olması

Kaleci Fernando Muslera, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasında sakatlandığı pozisyonlar ilgili olarak, "Beni en çok kızdıran şey şu: Yaşadığım sakatlık ofsayt olan bir pozisyonda gelişti. Ancak yeni kurallara göre pozisyon bitene kadar devam edilmeli" dedi.

Çaykur Rizespor maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Doğum gününde ameliyat olan tecrübeli eldiven de Uruguay medyasına yaptığı açıklamada “Türkiye'de harika bir sağlık sistemi var. Emin ellerde olduğumu biliyorum. Korktuğumu da itiraf edeyim. Umarım her şey yolunda gider. Beni en çok kızdıran şey şu: Yaşadığım sakatlık ofsayt olan bir pozisyonda gelişti. Ancak yeni kurallara göre pozisyon bitene kadar devam edilmeli. Aksi halde rakiple girdiğimiz mücadele her maçta yaşanabilen durum” şeklinde açıklamada bulundu.

Öte yandan Muslera’yı ziyaret eden Terim, “Hem doğum gününü kutladık hem geçmiş olsun ziyaretimizi yaptık. Eksikliğini hissedeceğiz. Önemli bir oyuncu, önemli bir karakter bizim için. Her hareketiyle Türkiye'de çok sevilen bir futbol figürü” dedi.