-Muslera: ''Başarının sırrı çok çalışmak '' İSTANBUL (A.A) - 20.01.2012 - Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, başarısının sırrının çok çalışmak ve işini sevmekt olduğunu söyledi. Fernando Muslera, Lig Tv'ye yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı ekipte çok mutlu olduğunu belirtti. Başarısının sırrının sorulması üzerine Muslera, ''Başarının sırrı çok çalışmak, iyi antrenman yapmak ve işi sevmek. Bence dünyanın en güzel sporunu yapıyoruz. İşinizi severseniz başarı da geliyor'' dedi. Kaleci antrenörü Claudio Taffarel ile çalıştığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Muslera, ''Onu futbolculuk zamanından da tanıyorum. Maçlarını seyretme şansı bulmuştum. Aynı hedef için çalışıyoruz. Her gün ondan yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum'' şeklinde konuştu. Takımın diğer kalecileri Ufuk ve Aykut ile iyi bir arkadaşlık ilişkisi olduğunu ifade eden Muslera, bu oyuncuların kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, ''Ancak futbolda, bir takımda yalnızca 1 kaleci oynayabiliyor. O nedenle aramızda tatlı bir rekabet var. İkisinin de çok iyi kaleciler olduğunu düşünüyorum'' dedi. Takımda iyi bir arkadaşlık oluğunu kaydeden Muslera, Kazım Kazım'ın da takıma her zaman pozitif enerji yansıtan oyunculardan biri olduğunu belirterek, ''Bazen antrenmana geldiğinizde, yorgun ya da uykulu olabiliyorsunuz. Kazım, o saatte bile soyunma odasına gelip dans edip sizi güldürebiliyor. Saçlarını sarıya boyadı. Bence bu da bir çılgınlık göstergesi. Öbür rengi daha iyiydi. Ancak ona da saygı duyuyorum. Kişiliğinin yanı sıra kendisinin çok önemli bir futbolcu olduğunu düşünüyorum'' dedi. -Fatih Terim hakkındaki görüşleri- Fatih Terim'in yalnızca Türkiye'de değil dünya çapında tanınan bir teknik direktör olduğunu kaydeden Muslera, onunla çalıştığı için şanslı olduğuna inandığını ifade etti. Muslera, Terim'in sahada zaman zaman sinirli bir görüntü sergilediğini ancak bunun takıma olumlu yansıdığını ve kendilerini ateşlediğini söyledi. Terim'in, Samsunspor maçında 2-0 yenik girdikleri soyunma odasında, takımdan, bugüne dek oynadıkları iyi futbolu hatırlamalarını istediğini, düzeltmeleri gereken şeyleri kendilerine anlattığını ifade eden Muslera, ''Konuşma tarzıyla bize ekstra bir motivasyon sağladı'' dedi. Spor Toto Süper Lig'in mücadeleci ve kaliteli bir lig olduğunu kaydeden Muslera, ''Trabzonspor gibi takımlar Şampiyonlar Ligi'nde önemli puanlar alabiliyor. Ancak İspanya, İtalya gibi takip edilen bir lig değil. Belki de en büyük sıkıntılardan birisi bu'' diye konuştu. Beşiktaş'ın eski kalecisi Oscar Cordoba'nın stilini çok beğendiğini kaydeden Muslera, Türkiye'ye gelişinde onun burada oynamış olmasının da etkili olduğunu ifade etti. Beşiktaş'ın kalecisi Cenk Gönen'i de beğendiğini belirten Muslera, ''Kişilik ve stil olarak benim dikkatimi çekiyor'' derken, Burak Yılmaz'ı da golcü olarak beğendiğini dile getirdi. Türk yemeklerine ve İstanbul'a alışmaya çalıştığını, İstanbul'un tarihi yerlerini gezdiğini ifade eden Muslera, en sevdiği yemeğin kebap olduğunu belirtti. Türkçe öğrenmeyi istediğini ancak Türkçe'nin anadili İspanyolca'dan çok farklı bir dil olduğunu kaydeden Muslera, ''Ama her geçen gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum'' dedi.