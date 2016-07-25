Muslera ayrılık iddialarına açıklık getirdi

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızı takımla 2 yıllık sözleşmesi olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Yeni sezon öncesi takımda bazı değişiklikler olduğunu hatırlatan Uruguaylı file bekçisi, "Değişim bu sezona özel değil. Tüm takımlarda böyle durumlar yaşanır. Bazı oyuncular gider, başka oyuncular gelir. Futbolda bu hep olacaktır. Bizim hedefimiz, yine şampiyonluk" dedi.

"Yine Şampiyonlar Ligi'nde yer alabiliriz"

DHA'nın haberine göre; geride kalan sezonun sonunda Fenerbahçe'ye karşı kazandıkları Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunun önemine vurgu yapan Muslera, "Bu kupanın bizim için çok büyük anlamı vardı. UEFA'nın verdiği cezanın uzamasına da böylece engel olduk. Önümüzdeki sezon sergileyeceğimiz performansla yine Şampiyonlar Ligi'nde yer alabiliriz. Şu anda takım arkadaşlarımız ve hocamızla beraber konuştuğumuz tek şey, şampiyonluk. Aramıza yeni katılanlar olacaktır. Onların da desteğiyle bu yolda en iyi şekilde ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

"Galatasaray bana çok şey kazandırdı"

Galatasaray'da geleceğinin sık sık gündeme getirilmesine de değinen Muslera, "Ayrılıp ayrılmayacağım sorularına karşılık, hep burada çok mutlu ve rahat olduğumu söyledim. Yine tekrarlıyorum. Burada çok mutlu ve rahatım. İki sezon daha kontratım var. Galatasaray bana çok şey kazandırdı ve ben de en iyi şekilde karşılık vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Ülkeme dönmeyi düşünmedim çünkü havalimanı kapalıydı"

Darbe girişimiyle ilgili yaşadıklarının sorulması üzerine, "Olaylar yaşandığı anda ülkeme dönmeyi düşünmedim, çünkü havalimanı kapalıydı" diye esprili bir yanıt veren Muslera, şunları söyledi:

"İşin şakası bir yana, olaylardan 15-20 dakika önce Atatürk Havalimanı'ndaydım ve eve yeni geçmiştim. Yanımda da bir Türk arkadaşım vardı ve olayları anlamaya çalışıyordum. Kolay değil, yabancısınız ve olayları anlamaya çalışıyorsunuz. Bu bizi etkileyebiliyor. Diğer taraftan, Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke, İstanbul'un ne kadar güzel bir şehir olduğunu biliyorum. Türkiye kesinlikle bu olayları hak etmiyor. Türk halkının en güzel tepkiyi verdiğini düşünüyorum. Ortak yorumlar, durumun kontrol altında olduğu yönünde. Bu yüzden beni rahatsız eden bir şey yok. Umarı böyle şeyler tekrar yaşanmaz."

"Riekerink'in çok iyi hoca olduğunu düşünüyorum"



Muslera, sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Jan Olde Riekerink'le devam etme kararı alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hollandalı teknik adamdan övgüyle söz eden Muslera, "Riekerink'in çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Futbolu iyi bildiğini, enerjik bir insan olduğunu düşünüyorum. Bizimle arası çok iyi. Devam etmesinin doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Tempolu ve yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Yeni sezona bizi en iyi şekilde hazırlıyor. Teknik direktör olarak devam etmesinden mutlu olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



Muslera, yakın zamanda vefat eden Galatasaray'ın efsane kalecisi Turgay Şeren'le beraber zaman geçirme fırsatı bulmuş olmaktan gurur duyduğunu, sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldığında kendisinin onun gibi anılmayı istediğini belirtti.