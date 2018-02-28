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Muska çözeceğini söyleyerek cep telefonu ve altın kolyeyi çaldı

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Suriye uyruklu S

28 Şubat 2018 18:53

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, Suriye uyruklu S.J. (25) \'Evinizde muska var. Sizi ayırmaya çalışıyorlar\' diyerek evine girdiği kişilerden değerli eşyaları poşete koymalarını istedi. Cep telefonu ve altın kolyenin poşete konulmasının ardından evdeki kişilerin başka odaya gitmesini isteyen S.J. poşetin içerisindeki cep telefonu ve altın kolyeyi alarak, yerine kartona sarılı taşları koydu. Muskayı bozduğunu söyleyerek evden ayrılan S.J., polis tarafından yakalandı.
Derince Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'nde oturan T.S. (38) ve eşi F.S.\'nin (35) evinin zilini çalan, elinde dua kitapları bulunan kişi, \'Evinizde muska var. Sizi ayırmaya çalışıyorlar\' diyerek, muskayı bozabileceğini söyledi. Ardından içeri giren S.J. evdeki değerli eşyaların poşete konulmasını isteyerek, dualar okuyup üfledikten sonra muskanın bozulacağını söyledi. Çift, cep telefonu ve altın kolyeyi poşete koydu. S.J. dua okuyacağı sırada çiftten başka odaya gitmelerini istedi. Çiftin odadan çıkmasının ardından S.J. poşetin içerisindeki altın kolye ve cep telefonunu alarak, yerine kartona sarılı taşları koydu. Çifti yeniden yanına çağıran S.J., muskanın çözüldüğünü, fakat kendisi çıktıktan sonra poşetin açılmasını istedi. S.J. evden çıktıktan sonra poşeti açan çift kartona sarılı taşları görünce dolandırıldıklarını anlayarak polise haber verdi.
İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yerini tespit etti. Fal, büyü ve hırsızlıktan suç kaydı bulunan S.J., Körfez Güney Mahallesi\'nde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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