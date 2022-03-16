Musk'ın Putin'i 'teke çıkmaya' çağırmasının ardından tartışmaya Çeçen lider de katıldı: Kasları şişir; aynı sıklette değilsiniz

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Tesla CEO'su Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "Ukrayna için teke tek kavgaya" davet ettikten sonra tartışmaya Rusya'nın Çeçenistan bölgesinin lideri Ramazan Kadirov da dahil oldu.

Kadirov, Putin'in Musk'tan ayrı bir sıklette olduğunu ve Tesla CEO'sunun gücünü Rus lider karşısında denememesi gerektiğini ifade etti. Çeçen lider, aynı zamanda Batı'nın Putin'i kıskandığını iddia etti.

"Kibar Elona'dan vahşi Elon'a dönüşmek için o kasları şişirmelisin" diyen Kadirov, Tesla CEO'suna Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi, Akhmat Dövüş Kulübü veya Grozni Çeçen Devlet Radyo-Televizyonu Şirketi'nde eğitim almasını tavsiye etti. Kadriov, Musk'a devlet televizyonunda ABD'nin kara propagandasını öğreteceklerini ifade etti.

Kadirov, paylaşımında Tesla CEO'suna Rusçada Elon isminin dişil versiyonu olan Elona'yı kullanarak hitap etti.

Kadirov'un Telegram paylaşımından sonra Twitter'da ismini Elona olarak değiştiren Musk, "Teklif için teşekkürler, ancak bu kadar iyi bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlar. O (Putin) kavgadan korkuyorsa sadece solumu kullanırım ve ben solak bile değilim" cevabını verdi.

Dün Twitter’dan Putin’e seslenen Elon Musk “Vladimir Putin’i teke çıkmaya davet ediyorum. Bahisler Ukrayna için” yazdı.

Musk, tweetinde Vladimir Putin'i Rusça, Ukrayna'yı Ukraynaca yazdı.

Musk, kısa süre içinde Kremlin'i etiketleyerek bir tweet daha paylaşarak "Bu kavgaya var mısın?" yazdı.