Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin yeni başkanı Candan Erçetin oldu

Yaklaşık bir ay önce kayyım atanan MESAM’a rakip olarak kurulan Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) bugün ( 31 Mart 2018) yapılan olağanüstü genel kurulunda yeni başkan sanatçı Candan Erçetin oldu. Erçetin, 13 yıldır başkanlık görevini yürüten Garo Mafyan'a karşı 98 oy farkla seçimi kazandı. Erçetin'in 429 oyuna karşılık Mafyan 331 oy aldı.

Sezen Aksu, Garo Mafyan’ın açış konuşmasını dinledikten sonra “Seçim konuşması yapar gibi konuştun Garo” diye takıldıktan sonra “Candan Erçetin de başkanlığa aday, o konuşmayacak mı” dedi. Çelik de telif hakları konusunda adli sicili bulunan bazı isimlerin MSG’de nasıl iş yaptıklarını Garo Mafyan’a sorduğunu, ancak yanıt alamadığını söyledi.

Candan Erçetin'in yönetim kurulu listesinde Mustafa Sandal, Ozan Doğulu gibi isimler de yer aldı.

Candan Erçetin'in listesi şöyle: