MÜSİAD'tan Erdoğan'a ekonomi raporu

Saat 17:15'de kameraların karşısına geçen Olpak, hazırladıkları ekonomi raporunun Başbakan Erdoğan'a sunduklarını söyledi. Görüşmede Ekonomideki son gelişmelerle ilgili görüşlerini dile getirdiklerini söyleyen Olpak, Başbakanın tavsiyelerini aldıklarını da sözlerine ekledi.

Önümüzdeki dönem için güven ekonomisi tabirinin kullandıklarını anımsatan Olpak, " Güven ekonomisi tabirini kullananan bir dernek olarak, Türkiyenin güvenli liman statüsünü sürdüreceğine inanıyoruz. İkinci yarının rakamlarıyla birlikte hala büyümede ortaya konulan rakamların, hedefin tutturulabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'yi 2,5 kat nasıl büyüteceksiniz?

Olpak açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Biz ağırlıklı olarak 2023 Türkiye'sine giderken Türkiye'nin 2,5 kat büyümesi söz konusu. Bu büyümeyi ya öz kaynaklarından yapacaksınız ya da borç kaynaklardan. Borç kaynaklar dediğimizde ya piyasalardan ya da bankacılık sisteminden alıyoruz. Bankacılık sistemi ağırlıklı olarak sadece teminata kredi veren bir yaklaşımla hareket etmekte, elbette makul teminatlar olmalıdır. Bundan hiç kimsenin şüphesi yok. Ancak diyoruz ki, proje finansmanını grçekleştiremezsek bundan sonraki süreçte bu büyümenin önünde fren etkisi yapacaktır. Özel sektör olarak bizim üzerimize düşen görevler varsa bilanço dahil bunları yerine getirelim. Yapılacak yasal düzenlemeler varsa bunları isteyelim, hay hay. Ama sonrasında da bankacılık risk taşıma noktasında bizlerle birlikte olayın altına rahat bir şekilde girsin."

'Faiz artırımını olumlu karşılayamayız'

Merkez Bankasının faiz artırımı kararını hatırlatan bir gazeteciye yanıt veren MÜSİAD Başkanı Nail Olpak şöyle konuştu: "Faize ilişkin görüşlerimizi daha önce açıklamıştık. Merkez bankasının piyasalarda zaman zaman ölçülü faiz artırma yorumu olsa da faiz noktasındaki artırımını olumlu karşılamıyoruz. Faizlerin artırılan her bir rakamınının ekonomimize getireceği yükün farkındayız. Suni bir şişirmeyle karşı karşıya kaldığımızı düşünüyoruz. Doğru olmadığı kanaatindeyiz."