MÜSİAD'lı kadınlar: Hanımlara 'pembe vagon' projesini destekliyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan "pembe vagon" uygulamasına MÜSİAD Gençlik Kurulu'nun kadın üyelerinden destek geldi. Genç MÜSİAD Üye Kabul Birimi Başkan Yardımcısı Mehtap Coşkun, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ulaşım A.Ş. tarafından 'Metro ve tramvaylarda hanımlara özel vagon' uygulamasını MÜSİAD Gençlik Kurulu hanım üyeleri olarak desteklediğimizi, en kısa sürede hayata geçmesini temenni ettiğimizi bildiririz" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) İdris Tiftikçi’nin haberine göre, Coşkun, MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Dünya üzerinde Almanya, Japonya ve Singapur gibi ülkelerde örneklerine rastlanan 'hanımlara özel vagon' uygulamasının dünyanın en büyük metropolleri arasında yer alan İstanbul'da da hayata geçmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ulaşım A.Ş tarafından metro ve tramvay duraklarında ‘memnuniyet’ anketi yapılmış vatandaşlara "Almanya, Japonya ve Singapur'daki gibi İstanbul’da da metro ve tramvaylarda kadınlara özel vagon olmasını ister misiniz?” sorusu sorulmuştu.

Genç MÜSİAD Üye Kabul Birimi Başkan Yardımcısı Mehtap Coşkun ‘özel vagon’ uygulamasını desteklerini anlatırken şunları söyledi:

"İstanbul'da her gün yüzbinlerce insana hizmet veren toplu taşıma araçlarının, normal kapasitesinin çok üzerinde yolcu taşıması sorunları da beraberinde getirmektedir. Hanımlar, toplu taşıma araçlarını, aşırı yoğun olduğu sabah işe gidiş, akşam işten dönüş saatlerinde rahatça kullanamamakta, kendilerine yer bulmakta zorlanmakta, gayri ahlaki ve gayri insani durumlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı, MÜSİAD Gençlik Kurulu Hanım Üyeleri olarak sessiz kalmayarak, 'toplu taşımada hanımlara özel vagon' uygulamasına destek vermekteyiz.

Toplu taşımada yaşanan sıkıntıların toplumun sadece belli bir kesiminin sorunu olmadığı ortadadır. Sorun, kadın-erkek, genç-yaşlı ya da görüş ayrımı fark etmeksizin her kesimin dile getirdiği bir sorun haline gelmiştir.

Daha evvel de kamuoyunda yankı bulan ve fakat hizmete ayrımcılık vs. gerekçelerle geçirilemeyen pembe otobüs projelerine karşı yapılan eleştirilerin, 'Pembe Vagon' projesiyle ortadan kaldırılacağına inanmaktayız. Zira bu projede toplu taşıma araçlarının tamamı yerine bir bölümünün hanımlara tahsis edilme durumu söz konusudur. Taşıma hizmetinin, karma ve fakat ayrı vagonlar halinde sunulması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla, pembe vagonu bulunmayan otobüslerde hanımların seyahat etmeleri onların aleyhine bir durum oluşturmayacaktır.

İnsani hassasiyeti olan her kesimin şikayet ettiği konuların başında gelen toplu taşıma araçlarında oluşan problemlerin giderebilmesi için uygulamanın hayata geçmesi önem arz etmektedir.

Bu bildirgeyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ulaşım A.Ş. tarafından 'metro ve tramvaylarda hanımlara özel vagon' uygulamasını MÜSİAD Gençlik Kurulu hanım üyeleri olarak desteklediğimizi, en kısa sürede hayata geçmesini temenni ettiğimizi bildiririz."

"Özel vagon ayrımcılık suçudur"

Ankete tepki gösteren İstanbul Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Aydeniz Alisbah Tuskan ise konuyla ilgili hukuki girişimlerde bulunacaklarını söyleyerek uygulamaya "TCK'nın 122. maddesindeki ayrımcılık suçu kapsamındadır. Yasaya göre cinsiyet ayrımı yapan hizmetin icrası yasaktır" sözleriyle tepki göstermişti.

Sosyal medyadan tepki

İBB'nin 'özel vagon' uygulaması anketine sosyal medya kullanıcılarından da tepki gelmişti:

Pembe taksiden sonra şimdi de kadınlara özel vagon çıktı.Kadınlar için ulaşımı kolaylaştırmak istiyorsanız tacizi kesin mesela! — Ezgi Tan (@ezgtn) 19 Nisan 2016

Beni cinsiyetimden ötürü ayırma.Akşam 8den sonra çalışmayan pembe taksi,metropol İstanbul'da pembe vagon değil, saygı duyulmak istiyorum! — e*hande (@yesilpatates) 19 Nisan 2016

#HissederekSöylüyorum kadınlara özel vagon, pembe metrobüs turkuaz bilmem ne yapacağınıza çocuklarınıza kadını taciz etmemeyi öğretin! — ErdemHusnu (@erdemhusnu3421) 18 Nisan 2016

Pembe Vagon uygulaması kadını toplumdan soyutlamak değilse ben de bir şey bilmiyorum. Asla kullanmayacam, istemiyorum. — Belma Yalçın (@belmayalcinn) 16 Nisan 2016

Hayatla hiç temas etmemişler pembe vagon derdine düşer ancak... güne gidicek kadınlar mı binecek o vagona? işe giden can havliyle boş — Şehriban Kaya (@SehribanKaya) 16 Nisan 2016